Спілкування з батьком на фронті: поради психологині Наталі Єжової

Ведуча проекту Нового каналу «Екси» відповіла на головні запитання щемливої теми: як поводитися татам та дітям, якщо їх розділила війна
Як розповісти дитині, де тато? Як спілкуватись з батьком, який на передовій? Як поводитися тату, який воює, з дитиною, яка в тилу? Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова відповіла на найбільш поширені запитання щодо батьків та дітей під час війни й дала дієві поради.
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– Вам вирішувати: говорити дитині правду чи ні. Та я рекомендую розповідати все, як є, – каже Наталя. Єжова. – Якщо цього не робити, то малюк буде думати, що тато пішов, тато не любить, тато покинув. Тож обережно поясніть, аби не вразити психіку малечі, де зараз батько та чим займається. Важливо пам’ятати кілька моментів, аби не нашкодити дитині своєю розповіддю. По-перше, замініть слово війна на назву міста або локації. Наприклад, ліс, поле, річка. По-друге, розкажіть, що саме він робить. Керує танком, збирає кошти, управляє літаком чи дроном. Коли є розуміння, де тато і що він робить, зникає відчуття тривоги через приховування.
Бережіть себе й підтримуйте контакт дітей з батьками! Пам’ятайте, що важливіших і рідніших людей немає. Тож діліться словами любові та підтримки!