Як захистити свою психіку під час війни

Психологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) розповіла, як допомогти собі і рідним, коли знову накриває паніка

В українців посилився рівень стресу через збільшення кількості повітряних тривог та новини про прильоти російських снарядів по наших містах. Емоційне напруження лише зростає. Але щоб бути захищеним психологічно, потрібно захистити своє тіло фізично. Це найперше, що радить психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова.

Related video

– Вкотре нагадаю: не нехтуйте повітряною тривогою, не звикайте до неї, реагуйте і ховайтеся в укриття. Сприймайте сирени, як червоне світло світлофору: не можна йти, потрібно зупинитися та сховатися, – говорить вона. – Якщо залишились удома, потурбуйтеся про безпеку там. Не забувайте про правило двох стін. Обов’язково забезпечте запас води, їжі. Намагайтеся зберігати повноцінний 8-годинний сон. Робіть фізичні вправи.

12 способів знизити стрес: поради від психолога

Якщо звикаєш до війни. Як не картати себе та інших за бажання жити – поради психолога

Топ-3 поради від Наталії Єжової для психологічного захисту себе та рідних у воєнний час: