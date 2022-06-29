Як захистити свою психіку під час війни

Психологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) розповіла, як допомогти собі і рідним, коли знову накриває паніка
В українців посилився рівень стресу через збільшення кількості повітряних тривог та новини про прильоти російських снарядів по наших містах. Емоційне напруження лише зростає. Але щоб бути захищеним психологічно, потрібно захистити своє тіло фізично. Це найперше, що радить психологиня та ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова.
– Вкотре нагадаю: не нехтуйте повітряною тривогою, не звикайте до неї, реагуйте і ховайтеся в укриття. Сприймайте сирени, як червоне світло світлофору: не можна йти, потрібно зупинитися та сховатися, – говорить вона. – Якщо залишились удома, потурбуйтеся про безпеку там. Не забувайте про правило двох стін. Обов’язково забезпечте запас води, їжі. Намагайтеся зберігати повноцінний 8-годинний сон. Робіть фізичні вправи.
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Топ-3 поради від Наталії Єжової для психологічного захисту себе та рідних у воєнний час:
- Потрібно розуміти, що психіка страждає більше, ніж тіло. В такому випадку раджу «зайняти справою» розум. Так ви з почуттів переключитеся на дію. Стабільність психіці дає рутина. Мою маму, наприклад, рятує городик, який вона сапає щодня. Хоча знаходиться в місті на кордоні з Білорусією. Мою подругу, яка живе в Таїланді, рятують молитви та тренування. А подрузі, яка зараз у Києві, допомагає плетіння сіток. Ми – люди. Нам потрібна праця, пам’ятайте.
- Щоденні справи потрібно виконувати з наміром. Думайте, для чого ви це робите. Як ваша діяльність буде корисною в майбутньому. Наприклад: «Завдяки сапанню буде хороший врожай, і цим я збережу своє життя та життя близьких». Такий собі логічний ланцюжок. Або ж: «Я плету сітки, які допоможуть нашим військовим, і вони зможуть відбити ворога й захистити мене та рідних». Коли наші дії набувають сенсу, зберігається відчуття сенсу життя.
- Заохочуйте цим сенсом всіх навколо. Не запрошуйте когось просто плести сітки з вами. Одразу говоріть, для чого ці сітки, чим вони корисні для захисників і, відповідно, для людей у тилу. Долучайте до справи рідних та друзів, щоб допомогти і їм психологічно витримати нинішні події. Тримаймося разом!