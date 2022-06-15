Секс під час війни: як підтримувати здорові стосунки

Психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова порадила, як займатися інтимом онлайн під час війни
На жаль, пари, які роз’їхалися, не можуть зустрічатися фізично. Коли ви живете у різних містах або навіть у різних країнах, сексуальне життя відходить на другий план. Але перебуваючи на відстані, про інтим точно не можна забувати. Адже це один зі складників здорових стосунків.
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Як же підтримувати сексуальне життя на відстані, розповіла психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова у новому випуску digital-проекту «Що робити, якщо…?»
Ці прості пункти допоможуть вам протриматися та підтримати інтимне життя вашої пари на відстані. Більше порад про те, як зберегти стосунки на відстані, дивіться у новому випуску digital-проекту Нового каналу «Що робити, якщо…?» з Наталею Єжовою та Юлею Зорій.