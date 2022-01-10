Переможці «Ексів» розповіли, на що витратять 100 тисяч гривень

Найспокійніша пара реаліті ще не визначилася з долею свого виграшу

Третій сезон реаліті «Екси» закінчився, всі пари розібралися у стосунках, а одна з них навіть виграла грошовий приз. За перемогу у проекті пара Альони Чарінцевої та Геворга Берчяна здобула 100 тисяч гривень. На що ж вони планують витратити чималу суму? Про це переможці 3-го сезону «Екси» розповіли у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу» Сергію Нікітюку.

– 100 тисяч – не та величезна сума, яку можна ось так просто розпланувати, куди витратити. Ці гроші не дуже відчутні для нас. За час проекту в нас пішло десь тисяч сорок – на мої шоколадки та Альонине пиво (сміється). Тому це не ті гроші, за які ми запекло змагалися, але приємно, – розповів Геворг.

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Як виявилося, парочка ще не до кінця визначилася з тим, на що підуть виграні кошти. Але Альона хотіла б сплатити ними якусь подорож на двох. Дівчина зізналася, що для неї гроші за перемогу – лише приємний бонус. На проект вона йшла, щоб раз і назавжди розібратися у стосунках із Геворгом.

– Крім того, що ми здобули безцінний досвід, нам ще й грошей дали. У мене була мета – пройти всі випробування, – розповіла Альона.

Більше про те, як склалося життя переможців 3-го сезону реаліті «Екси» після проекту, дивіться у «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком.