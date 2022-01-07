Сергій Нікітюк запропонував учасниці «Ексів» спробувати себе у ролі моделі

Відомий скаут, можливо, відкрив нову українську зірку моделінгу

Експерт реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» та досвідчений модельний скаут Сергій Нікітюк має просто ідеальне чуття щодо того, хто може стати моделлю, а для кого ця мрія так і залишиться мрією. З першого погляду він може вгадати параметри мало не кожної дівчини та оцінити, чи буде вона потенційно цікава професійному модельному агентству. Саме тому під час спецпроєкту «Предметка. Пост-шоу» з переможцями «Ексів» Альоною Чарінцевою та Геворгом Берчяном Сергій Нікітюк зробив дівчині пропозицію, від якої просто не можна відмовитися. Ведучий побачив в учасниці «Ексів» модельний потенціал та захотів допомогти їй спробувати себе в моделінгу.

– Одразу скажу, що коли приїжджав до вас у будинок на ваші зйомки і побачив Альону, мені дуже сподобалося її обличчя. Я б відзняв відеовізитку й показав її менеджерам у себе в агентстві, – запропонував Сергій Нікітюк.

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Як виявилося, моделінг – давня мрія Альони, яка, на жаль, раніше не надто подобалася Геворгу. Але після проєкту чоловіку вдалося змінити власне ставлення до прагнень коханої та прийняти її бажання. Він пояснив, що ніколи не піде всупереч мрії своєї дівчини, бо повністю їй довіряє. Геворг навіть припускає фотосесії у білизні та купальниках, а от щодо роликів з поцілунками, то він проти.

– Хвилююся, щоб ми не розсталися. Хочу, аби Геворг по-справжньому довірився мені, відпустив мене. Я собі не дозволю з кимось цілуватися, коли в мене є коханий, якому буде неприємно. Це неможливо, – запевнила Альона.

Під час інтерв’ю Сергію Нікітюку таки вдалося зняти модельну візитку для Альони. Хочете побачити, як це було? Тоді дивіться «Предметку. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком з переможцями 3 сезону реаліті «Екси» Альоною та Геворгом.