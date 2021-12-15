Кто покинул шоу Эксы 3 сезон в 14 выпуске от 14.12.2021 | Новый канал

Хто пройшов до фіналу «Ексів»
Реаліті про стосунки «Екси», яке щовівторка показує Новий канал, виходить на фінішну пряму
Передостанній тиждень на проекті присвятили страху, що близькі вплинуть на стосунки пар. Оскільки тема важлива, то і розбиралися в ній екси не самі, а безпосередньо з близькими їм людьми.
– Ми запросили в реаліті рідню учасників, і вони всі разом проходили випробування епізоду. Це був аж ніяк не звичайний сімейний вікенд, – розповідає ведучий Олександр Педан.
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За підсумками тижня, найкращими були Аня та Август. Вони стали першими фіналістами реаліті.
– До зони ризику потрапили Влад і Наталя та Геворг і Альона, – каже ведуча Наталя Єжова. – Обидві пари гідно пройшли завдання епізоду, але потрібно було дивитися на загальну картинку їхніх стосунків. Ми з Олександром Педаном вирішили дати ще один шанс Альоні та Геворгу, які так і не вирішили до кінця всі свої питання, тому лишилися в «Ексах» на останній тиждень. Вони – другі фіналісти, а Наталка і Влад залишили реаліті за крок до фіналу.
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Після проекту романтичні стосунки Влада і Наталі закінчилися. Але спілкування триває!
– Моя довіра до Влада зникла, тому з мого боку стосунки закінчилися. Він цього прийняти не може і тримає мене, – каже Наталя Пастернак. – Ми намагаємося продовжувати нормальне спілкування, оскільки рідні одне одному люди, але щодо мене, романтичних стосунків немає. Ми жили разом, та зараз Влад знайшов собі житло і планує переїжджати. Після проекту я почала більше любити, цінувати та поважати себе. Влада проект теж круто змінив: він знайшов роботу, потім перейшов на інше місце, активно шукає себе. Завдяки реаліті зрозумів, у якому напрямку йому рухатись і чого він справді хоче. На жаль, моя недовіра до нього через зраду нікуди не зникає і не зникне. Як пройти цей етап, поки що не знаю. Але ми з ним нещодавно сіли, поговорили, і я зрозуміла, що ріднішої мені людини, напевно, немає. Ні з ким не можу поговорити так, як з ним. Тож зараз максимально намагаюся зберегти ці дружні стосунки.
14-й випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А фінальний епізод проекту вмикайте у вівторок, 21 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу. Не пропустіть розв’язку!