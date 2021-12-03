«Доходи ділимо 50 на 50»: Олександр Педан – про TikTok із донькою

Ведучий Нового каналу розповів, як обмежує своїх дітей у користуванні ґаджетами

Обличчя Нового каналу, ведучий проектів «Екси» та Improv Live Show і люблячий батько Олександр Педан весь вільний від роботи час намагається проводити з дітьми. Улюблені заняття з 5-річним Марком – тренування на скеледромі та походи до зоопарку. А ось із 16-річною Лерою все серйозніше. Зірковий тато з донькою знімають соціальний проект про університети України «УніверCheck». А у вільний час роблять прикольні ролики для TikTok.

– Вважаю так: якщо не можеш змінити ситуацію, зміни до неї ставлення. Я це зробив, – каже Педан в інтерв’ю журналу «Отдохни». – Замість того, щоб заборонити доньці TikTok, почав знімати разом із нею. У нас є спільна історія під назвою win win. Ми з Лерою проводимо багато часу разом, я цікавлюся її захопленнями та поділяю їх. З іншого боку, це перший бізнес, вона навіть заробляє на цьому гроші. Доходи ми ділимо 50 на 50, тому що TikTok і відповідальність за нього – на ній.

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Щодо ґаджетів в Олександра Педана позиція строга.

– Я обмежую Леру в кількості екранного часу в телефоні, – ділиться ведучий. – Не можу відібрати ґаджет, але в якийсь момент ми з дружиною вирішили виставити їй ліміт: не більше п’яти годин. Саме в соцмережах. Обговорили це з Лерою, бо вона проводила там дуже багато часу, і вирішили, що поки що обмежимо. Така ж позиція і щодо Марика. Він не надто довго сидить біля екрана, але в нас є золоте правило: після дев’ятої вечора мультфільми ми не дивимося. На ніч тільки читаємо книги та спокійно відходимо до сну.

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