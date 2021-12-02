Перше кохання – що потрібно знати батькам підлітка? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла, як допомогти дитині під час закоханості

Чи пам’ятаєш ти своє перше кохання? Воно було щасливим чи принесло лише страждання? Згадуєш зараз про ту людину з усмішкою чи зі сльозами на очах? Перше кохання – важливий етап дорослішання. І цю тему треба порушувати зі своєю дитиною. Саме її розкриває фільм «Стоп-Земля» української режисерки Катерини Горностай, який отримав п’ять нагород премії «Кіноколо», три нагороди Одеського кінофестивалю та «Кришталевого ведмедя» на «Берлінале».

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У кінострічці 16-річна Маша та її друзі переживають непрості моменти закоханості та дорослішання, про які не говорять із батьками, адже ті можуть їх не зрозуміти. Але обговорювати стосунки зі своєю дитиною дуже важливо. Ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова поділилася ТОП-5 порад для батьків, чиї діти переживають перше кохання та перші стосунки.

Важливо поговорити з дитиною про секс заздалегідь. У підлітковому віці це допоможе їй спиратися на свої почуття, а не слухати однолітків. Багато підлітків йдуть на перший сексуальний контакт, тому що їх шантажують, кажуть, що всі дівчата вже з усіма переспали, а ти ні, якщо не будеш зі мною спати, я не буду тебе любити. Дитині потрібно чітко усвідомити, що її тіло – це її особиста справа, тільки вона може вирішувати, що з ним робити. Лише за згодою можна його торкатися, цілувати тощо. Підліток у коханні та стосунках може сказати «ні». Він має бути впевненим у собі, не боятися втратити партнера і не йти на поступки за рахунок втрати власного комфорту. Якщо стосунки приносять постійний дискомфорт, їх слід припинити. Стосунки мають приносити радість, комфорт, щастя, тепло, кохання, а не тривогу та негатив. Про це слід говорити. Донесіть, що у стосунках потрібно спиратися на свої відчуття, почуття, емоції. Пам’ятайте: перше кохання справжнє, коли з партнером стало краще, ніж було без нього. Нагадуйте, що емоції іншої людини дуже важливі. Потрібно відчувати партнера, прислухатися до нього та не ігнорувати його стан.

Більше про реалії підліткового кохання та непрості етапи дорослішання можна буде дізнатися у фільмі «Стоп-Земля», який вийде в кінотеатрах вже 20 січня. Також дивись 3-й сезон реаліті «Екси» щовівторка о 19:00 на Новому каналі.