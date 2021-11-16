Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 10 випуску від 16.11.2021 | Новий канал

В реаліті Нового каналу знову одна пара замінила іншу. Джокери не закінчуються!

У десятому епізоді проекту про стосунки та правила життя «Екси», який показує Новий канал, випробовували «машину часу». Пари згадали минуле, поговорили про реальність і зазирнули у майбутнє.

– Десятий тиждень присвятили страху невизначеності майбутнього, – каже ведуча реаліті Наталя Єжова. – Проговорили, чого бояться пари, та взагалі, як бачать своє життя далі. Епізод був багатий на експерименти. Ми влаштували учасникам справжнє різдвяне свято посеред літа та здійснили їхні дитячі мрії. На іншому випробуванні пари пройшли всі складнощі вагітності та навіть спробували себе в ролі батьків новонародженого. А ще екси зістарилися разом! За допомогою спеціального гриму вони перевтілились у бабусь та дідусів та сходили на романтичні побачення.

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Якщо ви думаєте, що «джокери» третього сезону закінчилися, то це не так. «Новенькими» в цьому епізоді стали Віка і Олексій. Вона – мама в декреті, яка займається своїм сином та спільною з хлопцем донькою. А він ніде не працює і змінювати нічого не збирається.

– Ми не в шлюбі, бо життєва позиція Льоші – бути холостяком, – каже дівчина. – Наші стосунки – це казна-що і збоку бантик. Ми не можемо поговорити й вирішити навіть якесь елементарне питання без криків, нецензурних слів і сварок. Але в мене вже є дитина, яка росте без батька. Я хочу, щоб донечка мала повноцінну сім’ю. Сподіваємося, проект допоможе в цьому.

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Найбільш невдалим тиждень виявився для Ілони та Єгора. Майже на кожному випробуванні пара з’ясовувала стосунки. Єгор навіть заявив, що Ілона його добряче дістала, і він її ненавидить. Дівчина ж зізналася, що в такій атмосфері в парі не хоче вагітніти від хлопця. Незважаючи на образливі слова, учасникам вдалось охолонути та дійти згоди. Вони не хотіли залишати проект, пообіцяли зробити висновки та старанніше працювати над стосунками.

– Цей тиждень показав мені, що в парі Ілони і Єгора майбутнє взагалі незрозуміле. Аби розібратися, чи є воно, я проголосував проти іншої пари, яка потрапила в номінацію, – Аліни та Влада, – підсумував ведучий Олександр Педан.

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Попри те, що Аліна та Влад протрималися на «Ексах» лише два тижні, їм вдалося зберегти стосунки.

– Після проекту в житті, здавалося б, особливо нічого не змінилось. Але ставлення одне до одного стало значно кращими, – ексклюзивно ділиться з Новим каналом Аліна. – Ми більше цінуємо одне одного, більше розмовляємо і чуємо. У реаліті побачили, що наша проблема не унікальна і, головне, не критична. У кожної пари є свої питання та больові точки, і це нормально. А неможливого для вирішення немає. Ми раді, що нам вдалося впоратися зі своїми негараздами. Зараз продовжуємо працювати над нашими стосунками. Ми разом, і це найголовніше.

Десятий випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі епізоди проекту вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.