Скандальна пара вдруге залишила проект Екси

Антон та Аліса знову протрималися в реаліті Нового каналу лише два тижні. Зараз учасники не разом, але залишились друзями заради доньки

Дев’ятий епізод проекту про стосунки та правила життя «Екси», який показує Новий канал, присвятили темі лідерства.

– Страх відповідальності присутній у кожній парі, – каже ведуча реаліті Наталя Єжова. – Просто потрібно вміти з ним впоратися, зрозуміти, у якій життєвій ситуації хто має бути лідером, та не перетягувати «ковдру лідерства» між собою. Саме цим ми займалися.

Не обійшлося цього тижня без «новеньких».

– Ми прийшли саме на тижні лідерства, оскільки ця проблема у нас стоїть найгостріше, – розповідає нова учасниця проекту Аліна. – Я дуже вибаглива, перфекціоністка в усьому.

– На початку наших стосунків я показав, що можу поступитися їй, тож Аліна звикла до цього, і тепер вважає себе лідеркою, а інших думок не сприймає, – ділиться новий учасник Влад.

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Новій парі було складно проходити випробування, та вони все ж впорались з ними. Навіть не потрапили в зону ризику. Там опинилися Єгор та Ілона і Антон та Аліса.

– Цим тижнем ми хотіли показати ексам, що лідерство – це величезна відповідальність, – каже ведучий Олександр Педан. – Наталя проголосувала проти Єгора та Ілони, але я з нею не погодився. Хоч як би Антон і Аліса будували їхні стосунки, вони мають зрозуміти, що найбільша відповідальність, яку вони несуть по життю, – це їхня дитина. Батьки для доньки – модель поведінки в майбутньому. На жаль, вони поки що лише обіцяють, а не роблять. Тож я проголосував проти них. В результаті вони залишили реаліті на дев’ятому тижні.

Антону та Алісі так і не вдалося налагодити стосунки. Після вильоту з проекту вони розійшлися.

– Нарешті настав той час, коли я можу кричати на весь світ: «Так, ми не разом!» Думала, що цього вже ніколи не станеться, – ексклюзивно ділиться з Новим каналом Аліса. – Я щиро вдячна проекту, адже він дав чітко зрозуміти, що мені ця людина не потрібна. Зараз у моєму житті все чудово! Я знайшла справу, якою справді хочу займатися. Зрозуміла, чого очікую від стосунків, які колись будуть. Також стала більш упевненою та полюбила себе. Наша з Антоном донька Олівія живе зі мною. Вона бачиться з татом, адже ми залишилися друзями. Можемо навіть усі разом погуляти.

Дев’ятий випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі епізоди проекту вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.