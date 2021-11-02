Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 8 випуску від 02.11.2021 | Новий канал

У реаліті Нового каналу закохані боролися зі страхом бути непочутим та з агресією. Одна пара зійшла з дистанції

Кожен епізод третього сезону реаліті Нового каналу «Екси» присвячений боротьбі зі страхом у парі. Восьмий випуск був про агресію.

– Люди агресують у парі, коли бояться, що їх не почують, – пояснила ведуча реаліті, психологиня Наталя Єжова. – Але, як відомо, агресія породжує агресію, тож з цією емоцією у стосунках є ризик залишитися непочутими назавжди. Жертва в жодному разі не має терпіти, а агресор має розпізнавати напади свого кипіння та вчасно зупиняти їх.

Як їх знайти в Instagram: учасники 3 сезону реаліті «Екси»

Після перших двох випробувань, які неабияк полоскотали нерви учасникам, один з хлопців зробив неочікувану заяву. Вона шокувала всіх – і ексів, і ведучих.

– Друге випробування тижня допомогло мені познайомитися зі своїми почуттями. Раніше сам себе обманював. Насправді я не кохаю Еліс! – зізнався Ігор. – Ставився до неї, згадуючи минулі приємні моменти вдвох. Перед собою бачив той образ, який хотів бачити. Все тому, що до проекту зустрічалися раз-два на тиждень. Коли залишилися 24/7 в одній кімнаті, мої почуття зникли. Хочу бути чесним перед собою і перед усіма – я її не кохаю.

Особистий простір у стосунках, або як не «задушити» кохання? Поради психолога

Сміливе зізнання Ігоря стало остаточним крахом у стосунках пари. Учасники навіть не захотіли разом проходити третє випробування. Розв’язка їхньої історії на проекті «Екси» очевидна.

– Еліс та Ігор залишили реаліті на восьмому тижні, – підсумував ведучий Олександр Педан. – Наш проект створений, аби пара вирішила – бути разом чи ні. Вони цей вибір зробили.

Протрималися два тижні: «новенькі» залишили проект «Екси»

Після проекту нічого не змінилося. Еліс і Ігор справді завершили стосунки.

– Після виходу першого епізоду ми подякували одне одному за емоції, що прожили, – ексклюзивно розповів Ігор. – У цьому полягає наша взаємодія. Спілкування це чи ні – складно сказати. Я вдячний проекту, що попрощався з тим Ігорем, який був жертвою, носив маску хорошого хлопця і не радів життю. Завдяки випробуванням реаліті я зруйнував шаблони, які були у моїй голові. Зараз цілковито заглиблений у самопізнання та самореалізацію.

Як планувати сімейний бюджет? Поради психолога

Еліс, у свою чергу, зізналась, що рада закінченню стосунків. Вона зрозуміла, наскільки її тягнули назад і не давали можливості рухатись вперед.

– Наразі я повністю погрузилась у роботу та у творчість, – розповідає Еліс. – Займаюсь відкриттям власного івент-агенства. Розвиваю себе, як ведучу заходів. Навчаюсь аерографіці. Хочу навчатись діджеїнгу. Та, у світлі подій, що трапились у житті, я, на жаль, втратила віру в любов до себе. Я перестала вірити в те, що якась людина у світі зможе щиро і чесно полюбити мене. Сподіваюсь, настане час, коли я зміню свою думку.

Повний восьмий випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі епізоди вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу!