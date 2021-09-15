Олександр Педан став свідком жахливої бійки ексів

Захищаючи своїх половинок, учасники «зчепилися» на газоні біля будинку

Зустріч героїв третього сезону реаліті «Екси» відбулась у колонії. Аби зняти стрес після напружених завдань за гратами, парам влаштували першу розкішну вечірку. Закуски, алкоголь, ліхтарі – все як слід.

– Від першої вечірки в мене змішані емоції, – ділиться ведуча Наталя Єжова. – У нас з’явився любовний трикутник: Еліс, Ігор та Анжеліка. Еліс та Ігор – учасники проекту, а Анжеліка – подруга Ігоря, яка є третьою зайвою у цих стосунках. Еліс ревнує хлопця до неї, а він у свою чергу доводить, що фото в купальнику іншої дівчини у його телефоні – це нормально.

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Поки трійця з’ясовувала свої стосунки, інші учасники вчинили на газоні бійку. Антон вирішив влізти у розбірки Еліс та Ігоря, зазначаючи, що така ситуація неприпустима. Ілона не стрималася та вступила у словесну перепалку з Антоном.

– Мені було б неприємно, якби в момент моїх розбірок з хлопцем і ще якоюсь людиною, яка спонтанно з’явилася, поряд буде ще хтось. Ще й яскраво коментуватиме все, – ділиться учасниця Ілона Рябова. – Я спробувала пояснити Антону, що це не його справа. В момент, коли той почав проявляти агресію, за мене заступився мій коханий Єгор. Я взагалі не очікувала цього, бо зазвичай вирішую такі моменти сама. А тут він дав мені шанс побути дівчинкою.

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Ревнощі Еліс та невизначеність Ігоря зачепили не лише їх, а всіх учасників. Врешті Анжеліка зізналася, що їх із Ігорем пов’язує лише дружба, і в неї є особисте життя. А у парі Еліс та Ігоря має бути лише дві людини – він і вона. Рішення щодо участі у проекті далося Еліс складно, та дівчина все ж вирішила дати шанс їхнім стосункам.

– Я зрозумів, що повний «лось», бо допустив, що ми зараз думаємо не про весілля чи весільну подорож, а про те, як зберегти наші стосунки, – зізнався Ігор Чорнобай після інциденту.

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Олександр Педан підсумував, що незважаючи на нерви, пари почали робити кроки у правильному напрямку.

– Перший випуск пройшов у найкращих традиціях «Ексів» – яскраве знайомство, де всі одразу почали показувати свій характер, – каже ведучий. – А потім – сльози, крики, бійка. Моє прохання: «Хлопці, припиніть!» не надто допомогло. На щастя, учасники самі змогли впоратися з емоціями. А ще почали говорити один з одним. Це найголовніше, чого ми прагнемо. А далі будемо працювати над тим, щоб вони слухали і чули.

Повний випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та YouTube Нового каналу. А другий випуск проекту про стосунки вмикайте у вівторок о 19:00 в ефірі телеканалу!