Показував полігамність і зраджував: учасник «Холостячки» прийшов із дівчиною на реаліті про стосунки

Ілля Рибальченко разом із коханою наважилися вирішувати проблеми в стосунках на камери у проекті «Екси» на Новому каналі

Осінній сезон на Новому каналі приготував чимало прем’єр. Реаліті про стосунки «Екси» стартує вже 14 вересня. Раніше ми повідомляли, що на проект разом із коханим прийшла блогерка та учасниця «Супермоделі по-українськи» Аня Суліма. Та це не останнє відоме глядачам обличчя. На «Ексах» побачите також учасника першого сезону проекту «Холостячка» Іллю Рибальченка.

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Хлопець прийшов розібратися у стосунках зі своєю дівчиною Альоною. Познайомилися вони на сайті знайомств понад п’ять років тому. Незважаючи на різницю у віці в 9,5 років, почали зустрічатися. Їхня історія закінчилися за три місяці до «Холостячки», але відновилася після зйомок.

– Після того проекту наші стосунки стали ще гіршими, – розповідає Альона. – Найбільшою проблемою вважаю мою недовіру до нього. Ілля показував свою полігамність, фліртував з дівчатами у повідомленнях, зраджував. Також проявляв агресію. Він мене знецінював і не розумів цього. Знаєте ці моменти, коли запитують, чи є в чоловіка дівчина? І, в принципі, можна просто промовчати, якщо не знаєш, що відповідати. А Ілля, перебуваючи у стосунках, робив акцент на тому, що він холостяк.

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На думку Іллі, Альона влаштовувала істерики ні з чого, починала ревнувати у неварті уваги моменти. Саме це нерозуміння одне одного та суцільна недовіра привели пару на реаліті «Екси».

– Ми сказали одне одному, що цей проект має розставити всі крапки над «і», – каже Ілля Рибальченко. – Або тут нам вдасться знайти компроміси та спокій, розібратися з претензіями, або варто закінчувати стосунки.

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Альона прийшла на проект із бажанням побороти свою недовіру до хлопця через його зради. А Ілля, в свою чергу, хотів, аби дівчина припинила тягнути за ними неприємний багаж минулого і влаштовувати істерики через мінімальні подразники.

Як розвиватиметься історія пари в реаліті «Екси» – дивіться вже з 14 вересня щовівторка о 19:00 на Новому каналі!