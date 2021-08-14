Топ-5 місць від Олександра Педана, які варто відвідати закоханим в Будапешті

Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) поділився цікавим маршрутом по та навколо столиці Угорщини

Тільки-но Новий канал завершив зйомки реаліті «Екси», ведучий Олександр Педан з дружиною одразу відправились у романтичну подорож до Угорщини. Подружжя почало з Будапешту. Олександр Педан розповів, що треба обов’язково подивитися в столиці та її околицях.

– Угорщина – дуже європейська країна з крутою класичною архітектурою, – каже Педан. – В Будапешті можна знайти місця, які нагадують Париж, можна знайти шматочок Лондона чи уявити себе в Швейцарії. І, звісно, відчути себе в Угорщині. Там смачна і недорога їжа. Можна знайти класні варіанти для ночівлі: хостели та готелі – на будь-який смак і гаманець. Вікенд ви точно проведете незабутньо.

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Локація 1. Будавар

– На стороні Буди на вершині є стара фортеця, в якій зараз проживає прем’єр-міністр Угорщини, – розповідає Олександр Педан. – Там також знаходиться художній музей. Звідти відкривається неймовірний вид на Дунай та Пешт. А щє є собор, який повністю розписаний всередині.

Локація 2. Будівля угорського парламенту

– Колись каміння, з якого він був побудований, почорніло. Його повністю відчистили і зараз він нереально виблискує на сонці, наче біла мечеть в Стамбулі. Тому треба обов’язково туди сходити, аби зробити фото на пам’ять, – радить ведучий Нового каналу.

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Локація 3. Дунай

– Подивіться на Будапешт з річки Дунай, – продовжує він. – Йдете на причал №7. Там є різні човни. Моя порада – відпливати перед заходом сонця. Таким чином ви зможете побачити Будапешт при сонячному світлі і помилуватися містом, яке загоряється вечірніми вогниками. Це все відблискує в Дунаї і виглядає нереально.

Локація 4. Сентендре

– Це місто розташоване в 20 кілометрах від Будапешту, – ділиться телеведучий. – Про нього небагато людей знають. Маленьке, акуратне, з кольоровими будинками, наче з картинки, з маленькою церквою, ресторанчиками та музеєм марципанів.

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Локація 5. Парндорф аутлет

– Розташований він між Віднем та Будапештом. Якщо ви туди відправитесь, виділяйте цілий день, – радить зірка. – Там дуже багато магазинів. Є все – від брендів першої лінійки, типу Prada, Gucci, до мас-маркету та спортивних брендів. Там найнижчі ціни серед аутлет-містечок, в яких я був в Європі.

Прем’єра реаліти «Екси» – 14 вересня о 19:00 на Новому каналі.