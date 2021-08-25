Как подготовить ребенка к школе после каникул? Топ-5 советов психолога

Ведущая проекта «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова рассказала, как сделать возвращение к учебному процессу менее стрессовым

Три месяца – довольно длительный перерыв в обучении. Особенно когда это почти беззаботное лето. После такого детям сложно вернуться к школьному распорядку. Психолог и ведущая реалити «Эксы», третий сезон которого 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова дала пять советов, которые помогут облегчить этот переходный этап.

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Готовность №1

– Собирайте вместе с ребенком одежду в школу, – советует эксперт. – Проверьте, насколько подходит форма с предыдущего года. Обновите детский гардероб. Постирайте, погладьте, выложите все красиво уже за несколько дней до первого учебного дня. Ребенок будет видеть эту одежду и морально настраиваться. Также вместе приобретите канцелярию, портфель. Подготовьте книги из библиотеки. Это тоже поможет малышам понять, что пора возвращаться к учебе.

«Включить» желание

– Поговорите с ребенком, зачем учить что-то новое, – говорит психолог. – Это своеобразное включение мотивации. Если ученик будет понимать, почему ходит в школу, и что это даст ему в будущем, то будет и желание. Также это даст понимание, что школа – не место для развлечений.

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«Разогрев» перед стартом

– Чтобы ребенку легче было войти в процесс, повторите поверхностно, что он изучал в предыдущем классе. Это «разогреет» память и вернет сосредоточенность на учебном процессе после летней расслабленности, – говорит Наталья. – Можно придумать два-три «ритуала», которые войдут в привычку. Например, читать несколько страниц книги перед сном или повторять таблицу умножения по дороге в магазин.

Дисциплина – прежде всего

– Школа, как ни крути, – это дисциплина. Расписание уроков, обед в определенное время, школьная форма… Поэтому советую начать возвращать учебный график заранее, – говорит ведущая Нового канала. – Ранний подъем или отбой стоит начать уже за несколько дней до 1 сентября.

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Социальная адаптация

– Моделируйте ситуации, которые могут произойти в школе, и решайте их вместе. Фантазируйте! – советует психолог. – Например: что будет, если неправильно дали сдачу в буфете? А если кто-то сказал нехорошее слово в твой адрес? Как действовать, если обижают кого-то рядом с тобой? Проговаривайте это с ребенком. Во-первых, вы поймете его мышление. Во-вторых, поможете ему справиться с этими ситуациями. Иногда страх и нежелание ходить в школу может вызвать буллинг или непонимание определенных моментов. Если проработать это, то ребенок будет «подкованным» и более уверенным.

Третий сезон реалити «Эксы» смотрите уже 14 сентября в 19:00 на Новом канале!