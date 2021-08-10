Сексуальне виховання хлопчиків та дівчаток: у чому різниця?

Сексолог та ведуча реаліті «Екси», яке з 14 вересня покаже Новий канал, Наталя Єжова розповіла, хто з батьків і про що саме має говорити з донькою та сином

Сексуальне виховання входить в топ найгарячіших тем, які цікавлять батьків. Сексолог, психолог та ведуча реаліті «Екси», що восени стартує на Новому каналі, Наталя Єжова вже розповідала, як має відбуватись розмова з дитиною про секс. Але чи є різниця у сексуальному вихованні хлопчиків та дівчаток?

– Міф, що ми повинні по-різному виховувати сина та доньку, – говорить Наталя Єжова. – Таке враження, що чоловік повинен носити презервативи, а жінка ні. Таке враження, що в вагітності відповідальність тільки на ній, а на ньому – ні. Таке враження, що чоловік може спокійно гуляти, міняти партнерок, а у жінки має бути один партнер. Ну, або навпаки. Це стереотипи, до яких ми звикли. Насправді, сексуальне виховання – це про безпеку. А правила безпеки, як на дорозі, – однакові для всіх.

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Найважливішими складовими у сексуальному вихованні дітей мають бути контрацепція, гігієна і психологічне здоров’я. До останнього можна віднести готовність чи неготовність до інтиму, захист свого тіла і своїх особистих кордонів.

– Єдине розмежування, яке має бути у цій ситуації, – це те, хто з ким має говорити про секс, – зазначає експертка. – Чоловіку легше доносити інформацію до сина, а жінці – до доньки. Все, виходячи з власного досвіду. Батько має розказати хлопчику про полюцію, мастурбацію, презервативи та як їх правильно вдягати. Потрібно наголосити на темі поваги кордонів жінки та власних кордонів. Адже насилля може бути не тільки в одну сторону. Мама повинна розказати дочці про менструацію, засоби гігієни в цей час, про ПМС, про те, як змінюються груди, про жіночу контрацепцію. Обов’язково потрібно проговорити, що не треба вступати у статевий контакт, коли не готова. Все має бути за згодою обох сторін, а не через шантаж чи маніпуляцію.

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Також сексолог радить поговорити з дітьми про еротичні фільми та порно.

– Варто поспілкуватись про все, що діти можуть дізнатись та відчути в майбутньому, – говорить ведуча. – Дитина не має соромитись слухати інформацію на тему сексу від батьків. Це норма, яка має бути у кожній сім’ї.

Третій сезон реаліті про стосунки та правила життя «Екси» Новий канал покаже вже з 14 вересня! Не пропустіть гарячу романтично-екстремальну прем’єру!