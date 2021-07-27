Топ-3 інтимні фантазії: сексолог пояснила, чому вони з’являються

Експертка та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова розставила всі крапки над «і» у пікантному питанні

Сексуальні фантазії є у кожного, та говорити про них чомусь соромно. Сексологиня, психологиня та ведуча реаліті «Екси», яке у вересні стартує на Новому каналі, Наталя Єжова переконує, що це абсолютно нормальна практика. Багато її клієнток запитують саме про це. Тому експертка підібрала топ-3 фантазії та пояснила, чому вони настільки поширені.

Банани з шоколадом: сніданок для ранкового інтиму від сексолога

Фантазія про ігрове насилля

– Майже всі мої клієнтки вважали таку фантазію чимось дивним, соромітним і «брудним». Жінки переживали сильне почуття провини, – пояснює сексолог. – Та звідки такі бажання? По-перше, дівчині не потрібно брати контроль за інтим, тому що всю відповідальність на себе взяв чоловік. Це багатьох розслабляє. По-друге, такі заборонені фантазії дозволяють відчути себе особливою. Тобто – хтось «бажає» мене так сильно, що не зупиняє мій супротив. Саме через це жінки хочуть про це думати. Але варто зазначити, що подібні фантазії не означають, що ви хочете цього в реальності. Думки залишаються лише у вашій уяві. Якщо вони збуджують вас, то користуйтесь цим, поки вони працюють, адже будь-яка фантазія теж працює недовго. Це, наче лампочка, яку вкручуєш і вона дає певну кількість світла у визначений період, але з часом перегорає.

Еротичні фільми VS порно: топ кіно про інтим від відомого сексолога

Секс втрьох

– Так-так, це дуже поширена фантазія, адже рідко в житті люди реалізовують це, – каже Наталя. – Якщо ж це все ж стається, то найважливіше, щоб партнери не були знайомі, не дружили, адже в такому випадку можуть прокинутись ревнощі та відбутись втрата друзів. Важливо «домовитись на березі», зрозуміти чи хочуть такого експерименту двоє партнерів.

Як провести дитячі канікули без ґаджетів: поради психолога

Підглянути і пофантазувати

– Це досить поширений спосіб урізноманітнити своє сексуальне життя, – говорить експертка. – Люди підглядають за інтимом інших у замочну скважину чи на відео і дофантазовують щось собі. Такі дії можуть збуджувати також на те, щоб доставити задоволення самому собі. Особливо пікантно, коли ті, за ким підглядають, не знають про це. Можу сказати, що все через страх. У маленьких дозах – це потужний афродизіак. Тож такі заборонені дії неабияк збуджують людей.

Реаліті «Екси», де Наталя Єжова дасть багато корисних порад по психології та сексології, дивіться вже цієї осені на Новому каналі!