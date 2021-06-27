Курортний роман – за і проти: поради психолога реаліті ЕКСИ

Ведуча Нового каналу Наталя Єжова розклала по поличках одвічне питання стосунків у відпустці

Літо – це не лише пора відпусток, а й час курортних романів. Багато хто хоче мати досвід стосунків без зобов’язань, та при цьому не замислюється про наслідки таких взаємин. Психолог, сексолог та ведуча реаліті «Екси», яке восени покаже Новий канал, Наталя Єжова розставила всі крапки над «і» в одвічному питанні.

– У будь-якому випадку наслідки від курортного роману будуть. Питання лише – позитивного чи негативного характеру, – говорить Наталя. – Основне правило: «домовляйтеся на березі» та з’ясовуйте факти. Насамперед, дайте собі відповідь, чи готові ви вступити у такі стосунки. Будьте чесними й озвучуйте партнеру свої бажання. Як психолог я зібрала кілька аргументів «за» та «проти» курортного роману. Робити висновки лише вам.

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Переваги

Курортний роман швидко починається та швидко закінчується. Усе залежить від того, яка тривалість вашої відпустки. Зустрілися, закохались і розійшлись. Під час таких взаємин виділяються гормони радості, любові, щастя. Це окриляє. Вмикається інтерес до життя, свого тіла, одягу, до оточення та того, що взагалі відбувається навколо. Це все викликає емоції, що живлять особистість.

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Недоліки

Одному з партнерів може бути боляче, якщо заздалегідь не проговорити всі умови та правила цих стосунків. Хтось із «курортної пари» може очікувати продовження та страждати. Почуття «нерозділеного кохання» таки існує. Не варто лікувати курортними романами біль від попередніх стосунків, це не вирішить проблему, а лише «вимкне» її на певний період часу. На час відпустки ви переключаєтеся на іншу хвилю, а потім все одно повертаєтесь у своє звичне життя, де не все може бути гладко. Мало того – курортний роман може ще більше нашкодити. Такий роман може понизити самооцінку. Один з партнерів, імовірно, трактуватиме це так: «Він/вона захотів зі мною побути лише тиждень, і більше не хоче». У такому випадку забувається момент, що причина лише в обставинах.

А вже цієї осені Новий канал покаже третій сезон реаліті «Екси». Там Наталя Єжова разом зі співведучим Олександром Педаном розкриють більше тем про романтичні стосунки та знайдуть разом з учасниками рішення важливих проблем. Не пропустіть гарячу прем’єру!