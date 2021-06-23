Как заниматься сексом в жару? Советы сексолога

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова рассказала, как сделать так, чтобы ваш интим летом не вредил организму

Все так долго ждали лета, что оно пришло сразу в режиме «максимум». За окном +35, поэтому спасаться нужно особыми методами. Кстати, в особые моменты тоже. Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие? Советы собрала психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова.

– В летний зной становится труднее заниматься сексом, потому что тела липнут друг к другу, и это не очень удобно. Также учащается сердцебиение, поэтому люди быстрее устают. Именно поэтому летом нужно придумывать, как заниматься сексом так, чтобы вам не становилось плохо. Ведь может даже закружиться голова, – говорит Ежова. – Лето – время, когда нужно заботиться о себе и выбирать такие места и позы, которые будут максимально комфортными для вас. Поэтому сохраняйте несколько моих советов.

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Используйте во время секса лед. Он и разнообразит ваши интимные ласки и станет охладителем. Можете заняться близостью в душе. Для ярких ощущений можно делать контраст холодной и горячей воды, а также массаж душем. Не забывайте, что сейчас есть разные гели и кремы с афродизиаками, которые повысят ваше возбуждение. Вы можете заняться быстрым интимом. Так называют секс в той позе, где касания телами минимальные. Например, doggy style. Конечно, никто не отменял кондиционер. Но будьте внимательны: поток воздуха не должен быть направлен прямо на вас.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите премьеру!