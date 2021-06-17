Хлопчики не плачуть: психологиня розвінчала ТОП-7 стереотипів у вихованні дітей

Ведуча проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, чим можуть бути небезпечні найпоширеніші помилки батьків

Як часто ви чули про те, що хлопчики не плачуть, а дівчатка не можуть гратися машинками? Таких стереотипів безліч. Коли, як не у ХХІ столітті, з ними боротися? Психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси», що восени покаже Новий канал, Наталя Єжова підібрала ТОП-7 найпоширеніших помилок батьків у вихованні дітей та пояснила, чим вони можуть бути небезпечні у майбутньому.

Казати хлопчикам, що чоловіки не плачуть

– Усі люди вважають, що завдяки таким установкам чоловік виросте сильним. Та це не так, – говорить експертка. – Багато хто не помічає, що то не чоловічий характер і внутрішній стрижень, а відмова від емоцій. Це, навпаки, робить особистість уразливою. Людина вважається сильною, коли може проявляти всі свої емоції, показувати себе справжню. Якщо хлопчик у дитинстві плаче, то це дає йому можливість загартовуватись, як сталь, та бути у майбутньому сильним. Якщо ні, то ця слабкість може «вилізти» у віці 40-50 років. Як боротися з нею тоді, ніхто не знає. Краще пройти цей етап, коли формується особистість.

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Ділити іграшки на дівчачі та хлопчачі

– Ми живемо у сучасному світі, де перукарем, наприклад, працюють і чоловік, і жінка. Шити сукні може чоловік, а працювати у поліції – жінка. А такий поділ іграшок у дитинстві – нав’язування дорослими свого бачення. Це свого роду маніпуляція, – пояснює Наталя. – Яка призводить до того, що дитина потім не може зробити самостійний вибір. Найголовніша біль у цьому, що вона не щаслива і не здатна на 100% реалізувати свій потенціал.

Виховувати дівчаток як домогосподарок, а хлопчикам казати, що хатні обов’язки – не їхня справа

– Наказовий тон у вихованні дітей ні до чого хорошого не приводить. Важливо давати дітям експериментувати, – радить Єжова. – Якщо вбивати інтерес до хатніх справ чи побуту одразу, то потім людина вже просто не зможе цим займатися. Та й загалом не зможе експериментувати в усіх справах. Життя стає нецікавим, не вистачає енергії на будь-яку діяльність.

Забороняти хлопчикам приміряти мамині сукні чи туфлі

– У будь-якому випадку в хлопчика чи дівчинки є процес самоідентифікації: вони помічають, що відрізняються одне від одного. Дівчинка, звісно ж, самоідентифікується з мамою, але також може спробувати себе і в ролі хлопчика. І хлопчик розуміє, що є рольова модель – батько, тож повторює все за ним. Але йому все одно цікаво зрозуміти, як то – побути в сукні, – говорить психологиня. – Це потрібно навіть для того, щоб він усвідомив: ходити на підборах боляче, а в сукні – незручно. Приміряючи різні ролі, хлопчик стає чоловіком, а дівчинка – жінкою. Заборона робити це в дитинстві може призвести до того, що йому буде цікаво переодягатися чи спробувати іншу орієнтацію в майбутньому. Правило «заборонений плід – солодкий» ніхто не відміняв.

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Прищеплювати навички догляду за собою та дотримання особистої гігієни лише дівчаткам

– Чистоплотність та ретельний догляд за собою – важливий аспект і для чоловіків, і для жінок. Це все наше здоров’я, – каже ведуча Нового каналу. – Наприклад, стереотип, що чоловічі руки мають бути сильними, але неважливо, як вони виглядають, – це застаріле судження.

Змушувати хлопчиків займатися лише силовим спортом або футболом, а танці та скрипку, наприклад, залишити дівчаткам

– Я проти будь-якого насилля. Подібне примушування вбиває волю людини. Де є такий процес, там немає здорової і сильної особистості, – розповідає експертка. – Важливо визначати та розвивати сильні сторони людини, хоч якої б статі вона була. Може народитися хлопчик, у якого є дар до гри на скрипці чи дівчинка, яка схильна до заняття боротьбою. Важливо не те, що хочеться розвинути батькам, а те, що в дитини проявляється та розвивається самостійно.

Не проявляти багато ніжності до хлопчика, бо виросте «маминим синком»

– Коли ми торкаємося дитини, то в неї закладається почуття безпеки. Якщо мама не бере малюка на руки, не гладить його, не цілує, то немає базової довіри до світу, – пояснює психологиня. – Це стосується всіх. Якщо цього немає, то хлопчик може бути агресивним та відчувати небезпеку. Щоб добрати цю ніжність, він стане обирати жінок старшого віку. Найгірше навіть не те, що він не наситився ніжністю, а те, що не зможе сам її проявляти. Цього почуття потребують усі люди. Та і всі живі організми (сміється). Закрити фізичну потребу у захисті та довірі – це людська база, яка в піраміді Маслоу стоїть на другому рівні. Людина, яка не має цієї бази, не може рухатися по життю, розвиватися та реалізовувати свої цілі.

Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть вибухову прем’єру!