Які страхи приховані у ваших стосунках? Новий канал знімає третій сезон «Ексів»

Бути разом чи розійтися назавжди – головне питання учасників реаліті «Екси». Яким буде новий сезон, як пройшов перший знімальний день та які сюрпризи чекають на глядачів – розкриваємо секрети проекту

Ув’язнені у стосунках

Два сезони глядачі з захопленням спостерігали за стосунками ексів та їхніми правилами життя. І ось проект повертається! Стартували зйомки третього сезону реаліті «Екси», яке Новий канал покаже восени. До речі, він стане найбільш масштабним, бо складатиметься не з дев’яти (як раніше), а з 15-ти епізодів…

– Тематика нового сезону «Ексів» – страхи. Робоча назва: «Страхи ваших стосунків», – розповідає керівниця проекту Світлана Ковда. – Усі випробування побудовані так, що екси муситимуть долати свої страхи. Наші учасники прийшли на проект з абсолютно різними проблемами. Та їх об’єднує одне: всім дуже складно вирішити, як краще бути – в парі чи окремо. У цих ваганнях вони дуже щирі. Їм справді важливо раз і назавжди зробити вибір.

Аби показати парам теперішній стан їхніх стосунків, команда проекту придумала неординарний хід.

– Зйомки розпочалися в особливій локації – у в’язниці. Таким чином ми показуємо парам метафору їхніх стосунків: вони закували себе, але з ув’язнення необхідно вийти в будь-якому випадку, разом чи окремо, – розповідає директорка творчої студії StarLight Production, яка створює «Ексів», Анна Калина. – Ми допоможемо учасникам зрозуміти, на що вони готові заради партнера та відносин, а на що не готові.

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Пристрасті на старті

За пригодами ексів пильно спостерігатиме незмінний ведучий Олександр Педан. Вже під час першої зустрічі з парами він зрозумів, що сезон буде гарячим. Спочатку побачив сварки та поцілунки у в’язниці, а потім – бійку під час першої вечірки.

– Після зустрічі з парами можу сказати, що від них можна очікувати будь-чого. Дуже емоційні, різні, яскраві! – ділиться ведучий Нового каналу. – Але, на жаль, мають багато проблем у стосунках. Я впевнений, що кожна сімейна пара чи просто закохані знайдуть для себе корисні приклади та інструменти вирішення негараздів під час перегляду сезону.

Допомагати парам розібратися у їхніх стосунках буде співведуча Олександра Педана, психологиня та сексологиня Наталя Єжова. Вона наголошує, що основна мета проекту – не помирити ексів, а допомогти їм зрозуміти, чого вони хочуть насправді.

– Я не стану катом, який наказує учасникам бути разом. Я буду м’якою психологинею, яка дає максимальну кількість підтримки та тепла, щоб вони відчували безпеку і могли розкритися, – ділиться співведуча. – Дуже сподіваюся, що пари покажуть свої темні приховані сторони після екстремальних та стресових випробувань, які ми їм готуємо. Чекаю, що вони почнуть краще розуміти себе та своїх партнерів.

Чекай на третій сезон реаліті «Екси» на Новому каналі вже цієї осені!