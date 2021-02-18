«Він мене зраджує»: Що це за манія, та як її побороти

Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова дала кілька порад

«Він мене зраджує», – думка, яка часто засідає у головах жінок. Але чому так стається? Як побороти нав’язливе твердження та не «з’їсти» себе зсередини? Психологиня, сексолог та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова дала кілька порад.

– Манія – нав’язливий стан. Це думка, яка переслідує, з якою дівчина може прокидатись і засинати, яка крутиться без кінця в голові, – каже психологиня. – Зазвичай вона може підставити це твердження у будь-яку дію чоловіка. Наприклад: «Пішов по хліб? Ага, комусь телефонує», «Закрився в туалеті? Ага, комусь пише», «Затримався на роботі? Ага, поїхав до коханки». Я виділила ТОП-5 причин, чому з’являється така манія.

Причина №1 – У стосунках вже була зрада. Після такого в жінки з’являється страх, що це може повторитися знову.

Причина №2 – Жінка бачила зраду у своїй сім’ї чи в будь-яких значущих для неї стосунках. Вона або була свідком такої проблеми, або ж чула від рідних щось на кшталт: «Усі чоловіки зраджують!»

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Причина №3 – Жінка сама зраджує. Тому починає приписувати чоловіку власні думки, дії, емоції.

Причина №4 – У жінки присутня невпевненість у собі та страх втратити чоловіка. Це може виникнути, якщо вона думає, що недостатньо хороша для партнера, не гідна його, гірша за нього.

Причина №5 – Власне життя жінці нецікаве, а цікаве життя чоловіка. Їй хочеться цілковито контролювати його дії, але це практично неможливо. Вона не знає, що він робить за зачиненими дверима чи на роботі, тож і підозрює його у зраді.

Психологиня каже, що просто так ця манія не мине. Але її можливо побороти. Як?

Заборонити собі перевіряти чоловіка.

– Забудьте, що взагалі можливо зазирати до чоловіка в сумку, кишені, телефон, контролювати його графік та плани, – радить Наталя. – У кожної людини є право на особистий простір, справи та розмови. Намагайтеся не порушувати ці кордони.

Цікавитися своїм життям.

– Щойно у вас з’являється думка: «Він мене зраджує», намагайтеся відкинути її та спрямувати всю енергію на свої потреби, – каже експерт. – А ще треба старатися самостійно справлятися зі своїми життєвими справами. Якщо ж жінка завжди розраховує на чоловіка, то потім звикає до цього. І від страху, що сама не впорається, чіпляється за нього та хоче завжди тримати поруч.

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Припинити читати думки іншої людини

– Ви ніколи не дізнаєтеся, що думає чи робить людина у певний момент життя. Не намагайтеся бути «ворожкою». Це лише ваші думки, не нав’язуйте їх своєму чоловіку, – каже Наталя.

Зробіть щось хороше

– Щойно ви починаєте ревнувати, то ніби звинувачуєте чоловіка, а себе жалієте. Досить це робити, – зазначає психологиня. – Достатньо проявляти до чоловіка злість, замість цього зробіть щось приємне собі та цій людині. Наприклад, приготуйте пиріг, зробіть масаж, напишіть ніжне повідомлення.

А на завершення Наталя Єжова підкреслила: якщо з’являються ось такі ревнощі та манія «він мене зраджує», то це є першим «маячком», що потрібно звернути увагу. Передусім, на себе.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.