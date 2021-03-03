«Якій жінці хочеться дарувати подарунки?» – розповідає психолог

Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова поділилася секретами напередодні 8 Березня

За кілька днів ми відзначатимемо свято весни – День усіх жінок. Та, на жаль, часто ця приємна та світла подія перетворюється на розчарування чи скандалі. Комусь нічого не подарували, а комусь подарували щось небажане. Погодьтесь, таких історій – купа. Психологиня, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, як уникнути цих проблем.

– Часто 8 Березня подарунок для жінки перетворюється на якийсь обов’язок, – каже Наталя. – Багато представниць прекрасної статі давлять на чоловіків, принижують їх, дорікають і «відриваються» саме в цей день. Потім довгий час чоловік не хоче дарувати подарунки та з острахом чекає на наступне 8 Березня. Я називаю такі презенти – «під прицілом пістолета». Адже чоловік думає потім: «Все, я відстрілявся, і більше не хочу». Це їм нагадує каторгу. Що ж робити, щоб він сам хотів дарувати подарунки? Якою треба бути жінкою? Запам’ятовуйте ТОП-5 порад.

Жінка має знати, що вона хоче

Чоловік з задоволенням буде дарувати щось, якщо знатиме точно, що жінка отримає від цього задоволення. Я раджу заздалегідь обрати, що хочеться, та показати це йому. Повірте, це абсолютно нормально. Тут в тему навіть кумедний вислів: «Якщо на це 8 березня вам подарували не те, що потрібно, то на наступне треба мріяти голосніше і, бажано, вголос».

Жінка має прямо сказати, що хоче

Друге правило плавно витікає з першого. Коли ви обрали бажаний подарунок і точно знаєте всі його деталі й параметри, то озвучте це чоловіку без натяків чи насмішки. Від цього всім стане тільки легше. Якщо все ж хочете елемент непередбачуваності, то дайте коханому вибір: Сукню помаду, парфуми або прикраси.

Піклуйтеся самі про себе

Якщо жінка сама собі робить подарунки, вигадує щось приємне, піклується про свій внутрішній стан, то і чоловік захоче зробити презент. Жінка, наповнена енергією, притягує до себе.

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Даруйте чоловіку визнання

Наприклад, поняття: «Ти чоловік, і ти головний у домі». Особливий ритуал, який допоможе в цьому пункті: проводжати та зустрічати його з роботи. Здається, дрібничка. А насправді такий жест та фраза «я так рада твоєму поверненню» творить дива на рівні підсвідомості.

Будьте вдячною

Варто бути вдячною та виражати свої емоції навіть за найменші подарунки чи просто прояв уваги і турботи. Це дасть чоловікові енергію та бажання дарувати наступні презенти.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.