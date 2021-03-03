«Якій жінці хочеться дарувати подарунки?» – розповідає психолог
Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова поділилася секретами напередодні 8 Березня
За кілька днів ми відзначатимемо свято весни – День усіх жінок. Та, на жаль, часто ця приємна та світла подія перетворюється на розчарування чи скандалі. Комусь нічого не подарували, а комусь подарували щось небажане. Погодьтесь, таких історій – купа. Психологиня, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, як уникнути цих проблем.
– Часто 8 Березня подарунок для жінки перетворюється на якийсь обов’язок, – каже Наталя. – Багато представниць прекрасної статі давлять на чоловіків, принижують їх, дорікають і «відриваються» саме в цей день. Потім довгий час чоловік не хоче дарувати подарунки та з острахом чекає на наступне 8 Березня. Я називаю такі презенти – «під прицілом пістолета». Адже чоловік думає потім: «Все, я відстрілявся, і більше не хочу». Це їм нагадує каторгу. Що ж робити, щоб він сам хотів дарувати подарунки? Якою треба бути жінкою? Запам’ятовуйте ТОП-5 порад.
- Жінка має знати, що вона хоче
Чоловік з задоволенням буде дарувати щось, якщо знатиме точно, що жінка отримає від цього задоволення. Я раджу заздалегідь обрати, що хочеться, та показати це йому. Повірте, це абсолютно нормально. Тут в тему навіть кумедний вислів: «Якщо на це 8 березня вам подарували не те, що потрібно, то на наступне треба мріяти голосніше і, бажано, вголос».
- Жінка має прямо сказати, що хоче
Друге правило плавно витікає з першого. Коли ви обрали бажаний подарунок і точно знаєте всі його деталі й параметри, то озвучте це чоловіку без натяків чи насмішки. Від цього всім стане тільки легше. Якщо все ж хочете елемент непередбачуваності, то дайте коханому вибір: Сукню помаду, парфуми або прикраси.
- Піклуйтеся самі про себе
Якщо жінка сама собі робить подарунки, вигадує щось приємне, піклується про свій внутрішній стан, то і чоловік захоче зробити презент. Жінка, наповнена енергією, притягує до себе.
«Він мене зраджує»: Що це за манія, та як її побороти
Учасниця реаліті Нового каналу стала мамою
- Даруйте чоловіку визнання
Наприклад, поняття: «Ти чоловік, і ти головний у домі». Особливий ритуал, який допоможе в цьому пункті: проводжати та зустрічати його з роботи. Здається, дрібничка. А насправді такий жест та фраза «я так рада твоєму поверненню» творить дива на рівні підсвідомості.
- Будьте вдячною
Варто бути вдячною та виражати свої емоції навіть за найменші подарунки чи просто прояв уваги і турботи. Це дасть чоловікові енергію та бажання дарувати наступні презенти.
Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.