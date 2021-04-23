ТОП-6 найбільш незвичайних і смішних запитань психолога

Добірку зі своєї професійної практики зібрала психологиня і співведуча проекту «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова

23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. На честь цього психологиня, сексологиня і співведуча реаліті «Екси», яке показує Новий канал, Наталя Єжова поділилася найбільш незвичними і навіть смішними запитаннями, які їй ставили жінки.

«Як прибрати картинку з голови?»

– Це запитання мені поставила одна художниця, – каже Наталя. – Вона багато часу приділяє творчості. І в неї у голові часто з’являлася якась картинка. І «жила» там, доки художниця її не намалює. Моя порада: якщо у вас є в голові якась «картинка», то потрібно просто втілити в життя те, що вона вам підказує.

«Що робити, якщо чоловік пішов до психолога? Він захворів?»

– Дуже часто чоловіки і жінки плутають психолога з психіатром, – розповідає Єжова. – Тому і виникає таке запитання. Жінки думають, що чоловік захворів, і його заберуть до психіатричної лікарні. Повірте, такий страх реально існує. Насправді, похід до психолога – це про психологічне здоров’я, а не про медикаментозне лікування.

«Мій чоловік погано поводиться. Я хочу записати його до психолога»

– Це я називаю «перенесення проблем на чоловіка». Тобто: «Я хочу вилікувати чоловіка, а сама лікуватися не хочу», – каже психолог. – У таких випадках, як ви розумієте, допомога потрібна тому, хто звертається. У партнера в такі моменти в більшості випадків все добре та спокійно.

«Якій жінці хочеться дарувати подарунки?» – розповідає психолог

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«А ви даєте гарантію, що ми з чоловіком зійдемося?»

– Жінки часто запитують про гарантії дієвості рад, про гарантії того, що в неї вийде вирішити всі проблеми з чоловіком, – ділиться Наталя. – Це перекладання відповідальності на психолога. Але психолог – не бабка-ворожка, і тут немає жодного приворотного зілля. Це людина, з якою ви разом працюєте над здоровою психікою – 50 на 50.

«Як зробити так, щоб чоловік мені освідчився?»

– Тут історія, схожа з попередніми пунктами. Ми не можемо змусити іншу людину щось робити, – стверджує психолог. – Моя порада: жінці самій потрібно змінитися і стати тією, кому хочеться освідчитися. Цей запит потрібно трохи переформулювати і питати так: «Якою мені потрібно стати, що змінити в собі, щоб мій чоловік мені освідчився?» З цим запитанням спокійно можна звертатися до психолога.

«Що мені робити, якщо я розмовляю з собою? У мене шизофренія?»

– У кожного з нас є частини особистості – це дорослий, дитина, і зріла наша частина, – розповідає Наталя Єжова. – Тому нормально, якщо ми ведемо переговори всередині себе. Не лякайтеся цього. Бережіть своє психологічне здоров’я і пам’ятайте, що кожен з вас несе відповідальність за своє життя і настрій.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал активно продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам потрібна допомога, щоб розібратися у своїх стосунках, – заповнюйте анкету за посиланням уже зараз.