ТОП-5 ознак щасливих стосунків від психолога

Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла, як перевірити, що в парі панує гармонія

Замислюєшся над питанням, як перевірити, що в тебе з партнером все добре? Психологиня, сексологиня та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова розповіла про ТОП-5 ознак щасливих стосунків. Якщо тобі вдасться поставити галочку біля кожного пункту, вітаємо – ти перебуваєш у щасливих стосунках.

Відкрите вираження кохання.

– Це обійми, поцілунки, дотики, турбота одне про одного, подарунки і прояв мови кохання, яку розуміє партнер.

Визнання і повага у приватному житті кожного з пари.

– Кожна людина має право реалізувати себе окремо від іншого партнера. Є справи, які ви робите разом, і є справи, які ви робите окремо. Таким чином, якщо уявити, що партнер піде, ви все одно залишитеся щасливою особистістю. Коли кожен з вас щаслива особистість, тоді ви вдвох можете створити щасливі стосунки.

Дотримання обрядів і традицій.

– Коли є повага до ваших спільних традицій, існує потреба їх мати, тоді стосунки поглиблюються, поліпшуються і стають міцнішими.

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Висока якість часу, який ви проводите разом.

– Це розмови про відпочинок, вечері, розповіді про новини. У вас із партнером має бути справжня близькість і взаємодія, коли ви помічаєте одне одного і можете спілкуватися, не роблячи паралельно інших справ.

Підтримка, повага, співпраця, наявність команди.

– У цьому випадку ми говоримо «так» на пропозиції, шукаємо гідності, підсилюємо кращі сторони в партнері.

У гонитві за ідеальними стосунками не забувайте, що справді щасливим у парі може бути лише той, хто щасливий наодинці з собою. Вчіться цього і лише тоді вступайте у стосунки.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують уже зовсім скоро. Новий канал активно продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням уже зараз.