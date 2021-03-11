Що робити, якщо охололи стосунки: ТОП-5 порад від психолога

Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова розповіла, як підігріти стосунки у парі

«Наші стосунки охололи», – часто чуємо у романтичних парах. Такі критичні періоди – одна з найпоширеніших проблем. Психолог, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова дала ТОП-5 порад, як підігріти взаємини та повернути палкі почуття.

Перевірте, з ким ви спите у ліжку

– Можливо, між вами спить дитина, або кіт, або просто лежить подушка. Якщо якась річ чи тварина є між вами в ліжку, то між вами вже «гуляє вітер», – каже психологиня. – Для дитини має бути поряд окреме ліжечко, куди ви будете її перекладати під час сну. А ще краще облаштувати дитячу кімнату. Також ні в якому разі не лягайте у різні ліжка. Важливо спати разом та обмінюватися енергією.

Розмовляйте, а, головне, слухайте

– Проста розмова підтримує теплі відносини, – зазначає Наталя. – У стосунках пари має бути не тільки телефонна переписка чи перегляд кіно разом, а живий діалог. Під час розмови важливо уважно слухати партнера. Після того, як поставили питання, не думайте, що скажете далі, а слухайте співрозмовника. Не намагайтеся продумати ваш діалог наперед. Цікавтесь, що розповідає партнер, ставте уточнюючі запитання, аби дізнатися ще більше інформації та скоротити відстань між вами. Самі теж розповідайте про свої досягнення, про те, як пройшов день, про що ви мрієте, та як хотіли б провести найближчі вихідні, чи де відпочити.

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Не забувайте про тактильний контакт

– Обов’язково мають бути присутні обійми, будь-які дотики, ніжні поцілунки у щічку, – радить експертка. – Дослідження американських вчених довели, що обійми стимулюють вироблення гормону радості окситоцину. А це також підігріває стосунки. Звісно, хочу зауважити щодо інтимного життя. Там теж варто «навести лад», і тоді стосунки стануть не просто теплими, а гарячими.

Їжте разом

– Коли ви їсте разом, то проводите час одне з одним. Це найголовніше, – каже Єжова. – А ще під час спільної вечері, наприклад, об’єднуються всі вищезгадані мною пункти. Заведіть таку традицію. Взагалі, я раджу кожній парі мати спільну, лише вашу традицію. Можете, наприклад, танцювати разом зранку, бігати, займатись спортом, практикувати медитацію. Такі речі дуже зближають.

Контактуйте очима

– Хоч це і відбувається під час діалогу, але я окремо виділила цей пункт, аби наголосити на його важливості, – розповідає Наталя. – Хоча б раз в день виділіть час та спокійно подивіться один одному в очі. Не дарма кажуть, що очі – дзеркало душі. Це справді так, тож такий контакт дуже потрібен у стосунках.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал активно продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.