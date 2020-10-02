Учасниця реаліті Нового каналу стала мамою

У героїв другого сезону проекту «Екси» народилася донька

Дев’ять місяців очікувань, і нарешті пара Світлани та Олександра зустрілася зі своїм первістком – донькою Євою. Дівчинка народилася зі зростом 51 см та вагою 3970 г. Молоді батьки не можуть натішитися своїм щастям.

– Ім’я придумав Саша, коли була ще на четвертому місяці вагітності, – розповідає учасниця «Ексів» – реаліті, яке успішно показував Новий канал. – Сказав: «Давай, якщо буде доця, назвемо її Євою». І я погодилася.

Світлана разом із донькою почуваються добре. Поки що вони перебувають у пологовому, але вже дуже хочуть додому, щоб познайомити всю велику родину з її новим членом.

– Єву ж ще не бачив її тато, – з усмішкою каже Світлана. – У зв’язку з пандемією Сашу не пускають у пологовий. Тому доньку він бачив поки що лише на фото та відео, які я йому відправляла. Хотів, аби показала доньку через вікно, як колись. Але в мене було ще замало сил, і в той момент я якраз годувала Єву (усміхається). Ми обоє ще до кінця не можемо повірити своєму щастю.

Як уберегти дитину від сексуального насильства?

Розмови з дітьми про секс: коли і як їх починати?

У соцмережі світлини дівчинки поки що не виставлятимуть. Але в один голос запевняють: вона справжня красуня.

Нагадаємо, Світлана та Олександр прийшли на проект, аби налагодити свої стосунки. І в них все вийшло. Зараз «екси» живуть у злагоді та цілковитому взаєморозумінні.

Світлана стала третьою учасницею реаліті Нового каналу, яка нещодавно народила дитину. Перед тим на світ з’явилися первістки в героїнь з різних сезонів «Від пацанки до панянки» Людмили Понзель та Аліни Шевченко. А попереду пологи ще в однієї героїні «Від пацанки до панянки» Владислави Роговенко та учасниці «Топ-моделі по-українськи» Юлі Біньковської.