Як уберегти дитину від сексуального насильства?

Співведуча реаліті «Екси» (Новий канал), психолог і сексолог Наталя Єжова пояснила, як правильно пояснити дитині, що її тіло належить лише їй

Як часто батьки говорять з дітьми про безпеку? Постійно, скажуть вони. А наскільки часто торкаються теми сексуального насильства?

Про те, що частин тіла, які прикриті білизною, можуть торкатися тільки батьки або лікарі в присутності батьків, дитині необхідно пояснювати з двох років. Оскільки вже з цього віку діти починають усвідомлювати кордони – що є їхнім і чужим тілом.

В англійській мові для таких випадків існують п’ять правил «трусиків», говорить сексолог Наталя Єжова. І звучать вони так:

Privates are private

Батьки мають пояснити дитині, що інтимних частин тіла, які перебувають під білизною, не має права торкатися ніхто. Крім них або лікарів в особливих випадках.

Always remember your body belongs to you

Батьки мають пояснити, що тіло дитини належить виключно їй самій. І ніхто не має права нічого з ним робити.

No means no

Дитина має право на свої кордони. Батьки мають пояснити: якщо вона не хоче тісного контакту (наприклад, обіймів із бабусею), то цілком може в цьому відмовити.

Talk about secrets that upset you

Батьки мають пояснити дитині різницю між хорошими і поганими секретами, і чому останніми вони повинні ділитися. Часто насильники маніпулюють, кажучи, що те, що сталося між ними і дитиною – великий секрет.

– Насильники тримають дітей у страху, наказують не видавати секрети, – пояснює Наталя Єжова, співведуча реаліті «Екси» – проекту, який не один рік з успіхом показує Новий канал. – Тому, щоб надалі дитина не стала жертвою насильства, потрібно проговорити, що є два види секретів. Перший – це сюрприз, наприклад, подарунок на день народження. Такий секрет слід зберігати, він приносить радість і свято. Другий – це щось неприємне, що ранить, ображає, приносить дискомфорт. Такий секрет треба розповісти комусь із дорослих, щоб припинити мучитися.

Speak up, someone can help

Батьки мають встановити довіру зі своїми дітьми, запевнити, що не стануть лаяти за погані секрети. А також визначити список тих, кому діти можуть довіряти, – родичі, вихователі, вчителі та ін.

Краще за все не відкладати подібні розмови і завжди бути в курсі життя дитини. Це дасть їй відчуття безпеки та любові.

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