Як уберегти дитину від сексуального насильства?
Співведуча реаліті «Екси» (Новий канал), психолог і сексолог Наталя Єжова пояснила, як правильно пояснити дитині, що її тіло належить лише їй
Як часто батьки говорять з дітьми про безпеку? Постійно, скажуть вони. А наскільки часто торкаються теми сексуального насильства?
Про те, що частин тіла, які прикриті білизною, можуть торкатися тільки батьки або лікарі в присутності батьків, дитині необхідно пояснювати з двох років. Оскільки вже з цього віку діти починають усвідомлювати кордони – що є їхнім і чужим тілом.
В англійській мові для таких випадків існують п’ять правил «трусиків», говорить сексолог Наталя Єжова. І звучать вони так:
- Privates are private
Батьки мають пояснити дитині, що інтимних частин тіла, які перебувають під білизною, не має права торкатися ніхто. Крім них або лікарів в особливих випадках.
- Always remember your body belongs to you
Батьки мають пояснити, що тіло дитини належить виключно їй самій. І ніхто не має права нічого з ним робити.
- No means no
Дитина має право на свої кордони. Батьки мають пояснити: якщо вона не хоче тісного контакту (наприклад, обіймів із бабусею), то цілком може в цьому відмовити.
- Talk about secrets that upset you
Батьки мають пояснити дитині різницю між хорошими і поганими секретами, і чому останніми вони повинні ділитися. Часто насильники маніпулюють, кажучи, що те, що сталося між ними і дитиною – великий секрет.
– Насильники тримають дітей у страху, наказують не видавати секрети, – пояснює Наталя Єжова, співведуча реаліті «Екси» – проекту, який не один рік з успіхом показує Новий канал. – Тому, щоб надалі дитина не стала жертвою насильства, потрібно проговорити, що є два види секретів. Перший – це сюрприз, наприклад, подарунок на день народження. Такий секрет слід зберігати, він приносить радість і свято. Другий – це щось неприємне, що ранить, ображає, приносить дискомфорт. Такий секрет треба розповісти комусь із дорослих, щоб припинити мучитися.
- Speak up, someone can help
Батьки мають встановити довіру зі своїми дітьми, запевнити, що не стануть лаяти за погані секрети. А також визначити список тих, кому діти можуть довіряти, – родичі, вихователі, вчителі та ін.
Краще за все не відкладати подібні розмови і завжди бути в курсі життя дитини. Це дасть їй відчуття безпеки та любові.
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