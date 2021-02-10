Як зрозуміти, що ви у токсичних стосунках: ТОП-7 «маячків» від психолога

Співведуча та експертка проекту «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова розповіла, як розрізнити залежність від партнера

«Токсичні стосунки» чи, простими словами, залежність у стосунках – доволі поширена проблема сучасності. Психолог, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова розповіла про основні ознаки ненормальних взаємин.

– На перший етапах будь-яких стосунків присутня хімія, – каже Наталя. – Людей тягне один до одного, вони хочуть завжди обійматись, цілуватись, не вилазити з ліжка. Це називається хімічна залежність, вона є природною. Але це з часом проходить, і така звичайна залежність один від одного може перерости у патологічну – коли люди не можуть жити один без одного. Тож я виділила ТОП-7 «маячків», як розпізнати «токсичні стосунки».

Жертва і тиран

– Один підкоряється у стосунках, а інший агресує. В таких випадках агресор, умовно, каже: «Ти ніхто. Я на тебе злюсь». Жертва у відповідь погоджується і підкорюється. Цю модель стосунків також називають «дитина і дорослий». Це патологія. Норма: позиція «дорослий і дорослий». Люди в такому випадку мають власні думки та право проявити свої емоції.

Приховування емоцій

– Якщо ви приховуєте свої емоції, посміхаєтесь у моменти образи, стримуєте сльози – це патологія. Згодом все накопичується всередині та виливається у величезний скандал або ще гірше – хвороби. Норма: виражати всі емоції, але так, щоб не образити свого партнера. Дорослі люди мають проговорювати все, що відчувають один до одного.

Читання думок

– Ситуація, коли людина не питає партнера про бажання чи емоції, а приписує йому свої думки. А інший, у свою чергу, мовчить і приймає подібну поведінку. Така модель вважається патологією. Норма: обидва партнери розмовляють та діляться своїми вподобаннями та бажаннями.

Емоційне насильство

– Ця патологія – щось схоже на булінг. Наприклад, партнер регулярно, навіть жартома, говорить: «Ти товста. Ти некрасива. Тобі не личить ця сукня. Ти погано готуєш. Ти погана в сексі». Інший ці фрази приймає та з часом починає в них вірити, пригнічуючи свою особистість. Людина починає вірити, що нікому більше не потрібна, ніхто її не полюбить, не йде на зміни, а залишається у таких токсичних стосунках. Норма: не говорити своєму партнеру погані слова навіть жартома, а нормальною мовою, без підтекстів, виражати свої думки.

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Самотність

– У цій ситуації людина замикає на собі все коло спілкування партнера, обмежуючи його свободу – не пускає на зустрічі, на роботу, не дозволяє приділяти час хобі, ініціює робити все лише вдома і з ним. Врешті виникає тривога, депресивний стан, сонливість і страх втрати цього партнера і заодно втрати всього у житті. Норма: коли у житті є друзі, хобі, робота, яка приносить задоволення, і відчуття свободи у стосунках.

Перекладання відповідальності

– У нашому соціумі склалась думка чіткого розмежування чоловічих та жіночих обов’язків та відповідальності. Патологія: партнери не можуть самостійно попіклуватись про себе у будь-якій сфері життя. Норма: кожен сам може попіклуватись про своє життя та облаштувати все, що йому необхідно. В цьому пункті раджу забути про слово «повинен». Партнери, швидше, мають надихати одне одного, а не вимагати.

Порушення чи втрата особистих кордонів

– Це ситуація, коли більше немає «я», а є лише «ми». В таких стосунках нехтують потребами однієї людини заради іншої. Поступово втрачається свобода, воля і жага до життя. Спочатку це може приховуватись під доброчинністю: «Я все роблю для тебе. Краще знаю, що тобі потрібно». Це патологія. Норма: люди мають особисті кордони, знають свої правила та бажання і не дозволяють за них заходити. Але для цього потрібно спочатку повністю вивчити себе.

Бонус-порада від психолога:

– Не допускайте небезпечних слів: «Ти моє життя! Я не можу без тебе жити!» Це все теж ознаки залежності у стосунках. Відслідковуйте ці фрази. Замість них мають бути такі: «Мені з тобою добре! Я тебе люблю! Я відчуваю поряд з тобою спокій! Я щасливий!»

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал активно продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.