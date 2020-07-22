Гірко! Фіналіст «Ексів» одружився

Довго зустрічався з однією – створив сім’ю з іншою. Влад Заболотний повів до РАГСу дівчину через вісім місяців після знайомства

Пара Влада і Каті в другому сезоні реаліті «Екси» (Новий канал) була однією з найхаризматичныших. Вони дійшли до фіналу, і, здавалося, їх чекає чудове майбутнє і весілля. Але «Екси» стали ексами – пара розпалася після чотирьох років стосунків. Влад недовго сумував і холостякував. Днями він одружився з дівчиною, яку знає менше року.

– З дружиною ми познайомилися у нічному клубі. Хоча бачив я її і раніше, – розповів Новому каналу Влад. – Вперше помітив Наташу, коли та вийшла з одного закладу. Вона побачила натовп людей, які хотіли зі мною сфотографуватися. Вирішила теж підійти, я на неї задивився, але, як і всіх, не підпустив. Пізніше ми побачилися в нічному клубі, і я вирішив заговорити з нею. Вона відразу ж зачепила мене гарним волоссям, доброю усмішкою, умінням створити спокійну, приємну атмосферу, шармом і легкістю у спілкуванні. Освідчився на карантині. Під час ізоляції вона почала відкриватися зовсім інакше і боялася, що мене це відлякне, але я лише більше закохувався.

Весілля було скромним: без пишної церемонії і натовпу гостей. Молодята розписалися в РАГСі, влаштували фотосесію і вирушили на романтичну вечерю до ресторану.

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