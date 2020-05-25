Учасники реаліті «Екси» скоро стануть батьками

Героїня проекту про колишніх закоханих (Новий канал) повідомила про свою вагітність в Instagram

Кілька років подружнього життя та кілька невдалих спроб народити дитину, сварки та розставання – усе це вже позаду в учасників другого сезону реаліті «Екси» (Новий канал). Світлана та Олександр прийшли на проект, аби зберегти свій шлюб, і їм це вдалося. Пара неодноразово тішила прихильників в Instagram спільними щасливими світлинами, а нещодавно повідомила про свою вагітність.

– Ми вагітні, – поділилася приємними новинами учасниця реаліті про колишніх закоханих. – Чому я сказала «ми»? Тому що для нас це мрія. Враховуючи наші невдалі минулі рази, ми хотіли зберегти вагітність у секреті. І нікому завчасно не казали. Навіть мої батьки дізналися не одразу.

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Олександр Педан сидів у буцегарні

Світлана зізналася, що для неї ці зміни в житті хоч приємні, але дуже хвилюючі. Адже ще перебуваючи на проекті, «екси» розповідали, наскільки хочуть поповнення в сім’ї.

– Я дуже прошу не запитувати про термін вагітності і не писати свої здогадки, – звернулася до своїх прихильників учасниця проекту, який показував Новий канал. – Пізніше я сама про все розкажу. Мені зараз важко про це говорити. Це особисте, за яке я дуже хвилююся.

Новий канал бажає майбутнім батькам Світлані та Олександру легкої вагітності!

І нагадаємо: «Екси» – це проект, у якому колишні закоханні намагаються розібратися у своїх стосунках. Хепі енд – не обов’язкова умова. По закінченні пари можуть розійтися остаточно, головне завдання реаліті – допомогти учасникам з’ясувати свої стосунки. Новий канал показав два сезони проекту. Ведучий «Ексів» – Олександр Педан, а співведуча – психолог і сексолог Наталія Єжова.