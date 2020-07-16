«Ми почали вбивати одне одного»: Найромантичніша пара реаліті розпалася

Фіналісти першого сезону реаліті Нового каналу після п’яти років стосунків вирішили продовжити своє життя порізно

За Сашу і Женю вболівали тисячі українців, однак парі не вдалося перемогти в першому сезоні «Ексів». Зате вони отримали найцінніший приз – взаєморозуміння, і продовжили будувати стосунки. Однак нещодавно учасники реаліті Нового каналу приголомшили зізнанням – вони розійшлися.

– П’ять років стосунків – це величезний проміжок часу, за який ти вростаєш в людину, починаєш дихати з нню в унісон, – пояснила Женя. – Безумовно, після проекту ми багато переосмислили, багато що змінилося. Але потім, в якийсь момент, все просто зупинилося, ми не надихалися і не надихали, гармонії не було. Повільно почали одне одного знищувати, з’їдати, вбивати.

Деякий час пара ще намагалася бути разом. Їм було шкода тих зусиль, які вони витратили на побудову своїх стосунків.

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– Ми звикли, шкода часу, у нас спільна робота, у нас є Арбуз (спільний собака пари – прим.ред.), що подумають рідні, – перераховує причини учасниця «Ексів» – проекту, на якому колишні закохані намагалися розібратися у своїх відносинах . – Словом, «ідеальна картинка» для когось зберігалася трохи більше року. А потім – все. Чергова тисячна розмова і розуміння, що сил більше немає, і нам час попрощатися.

Дівчина подякувала колишньому коханому за незабутнє спільне минуле. А от хлопець про їхній розрив вирішив багато не говорити. Лише пообіцяв, що їхній творчий тандем, на відміну від особистого, не розпадеться.

– Попри те, що ми з Женею закінчили наші стосунки, так само продовжуємо творити, – заявив Саша. – Я дуже щасливий, що на моєму життєвому шляху зустрілася ця чудова, добра й талановита людина. Творчість ми не покинемо. Багато ідей, проектів і планів на майбутнє. Ще нас почуєте.

Нагадаємо, Саша і Женя знайомі ще зі школи, але зустрічатися почали вже дорослими. Якось хлопець навіть освідчився дівчині, але та не дала остаточної відповіді. Між ними було багато сварок і непорозумінь, тому пара вирішила прийти на проект. Після участі в реаліті Нового каналу Саша і Женя не лише відновлювали свої стосунки, а й будували спільну музичну кар’єру.