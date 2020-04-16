Як урізноманітнити своє сексуальне життя на карантині: радить Наталя Єжова

Співведуча реаліті Нового каналу «Екси», психолог і сексолог Наталя Єжова розповіла, як ненудно проводити час із коханими під час постійного перебування вдома

Чим зайнятися з коханою людиною, коли ви 24/7 перебуваєте разом в одній квартирі? Відповідь напрошується сама собою. Але, водночас, і це заняття може стати частиною щоденної рутини. Особливо в умовах самоізоляції.

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– Ми звикли до певних дій, – пояснює співведуча реаліті Нового каналу «Екси», психолог і сексолог Наталя Єжова. – Виконуємо їх автоматично, іноді навіть не замислюючись. Давайте уявимо, що секс – це їжа. Навіть найсмачніша страва може набриднути, і вам захочеться скуштувати іншу кухню, правда? Згадайте, як під час морського відпочинку радієте креветкам, а через два тижні знову хочете борщу. Під час карантину завдання пар (оскільки ми не можемо поїхати до моря за морепродуктами) – влаштувати різноманітну кухню вдома.

Наталя Єжова підготувала п’ять рекомендацій, які допоможуть урізноманітнити ваше інтимне життя на карантині:

Додавайте екзотики, новизни і гостроти

– Шукайте те, що ще не пробували, але давно хотіли. Розбирайтеся в питанні і готуйтеся! Перед тим, як зробити сюрприз партнеру, вивчіть питання самі. Пробуйте і тренуйтеся. А потім і реалізовуйте. Хтозна, як буде поводитися цей «кальмар» на сковорідці, читай – девайс із секс-шопу. Для підготовки дивіться фільми, вивчайте асортимент магазинів для дорослих, читайте книги або йдіть на курси, марафони, записуйтеся до сексолога на мозковий штурм.

Вдосконалюйте навички

– Не забувайте про «страви», які чудово готуєте. Їх можна зробити ще кращими. Для цього потрібно вивчити те, що ви вже робите добре, і до чого звикли. Якщо в сирники додати родзинки або поміняти олію на кокосову, вийде абсолютно інший смак. Так і в оральних пестощах – розкладіть все на інгредієнти і додайте новий. Для цього проходьте курси підвищення кваліфікації, записуйтеся на марафони, дивіться відео в YouTube, запитуйте в подруг, обмінюйтесь досвідом і записуйтеся до сексолога, наприклад, до мене.

Створюйте сексуальний апетит

– Важливо, щоб захотілося їсти, точніше, кохатися. Для цього шукайте сексуальне навколо – відзначайте уподобання, фантазуйте про секс, уявляйте собі найсмачніші «страви». І коли з’являється бажання, реалізуйте його. Не чекайте, що воно прийде саме собою. Це ваша турбота. Можна використовувати картинки в Pinterest, еротичні фільми, секретики з подружками на пікантні теми.

Грайте

– Чудова гра для сексу – «Правда чи дія» з інтимною ноткою. Вона допоможе і себе показати, і дізнатися більше про свого партнера. Розкрити власні бажання і дізнатися його фантазії. Ставтеся до гри з легкістю і грайте в гарному настрої. Це спосіб розслабитися, посміятися і зняти напруження. Таку гру можна купити у секс-шопі або зробити самим.

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Смійтеся від душі і розслабляйтеся

– Інтимне життя – це 80% розслаблення і 20% напруження. Перед тим, як йдете у ліжко, дивіться щось веселе і смійтеся! Дозволяйте собі бути трохи легковажними. Спільні жарти зближують, а сміх розслаблює. Це як аперитив на столі. А ще не забувайте про «сервіровку столу»: скатертина – це гігієна, чистота і спокусливий вигляд. За кожною вечерею, як і за кожним сексом, стоїть підготовка. Готуйтеся до свого інтиму. І пам’ятайте, що карантин – це чудовий час вийти на новий рівень стосунків із коханими!