Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповів, як приготувати традиційну іспанську страву

Справжню паелью Олександр Педан навчився готувати, мандруючи Іспанією. До того його спроби закінчувалися невдачами. І лише після знайомства з місцевим шеф-кухарем Хав’єром, який поділився секретом приготування цієї традиційної іспанської страви, у ведучого Нового каналу все вийшло. І зараз він готовий поділитися рецептом із вами!

Як приготувати паелью з м’ясом та морепродуктами: рецепт

Складники:

Морепродукти

М’ясо (свинина, телятина тощо)

Рис

Солодкий перець

Цибуля

Приправи (шафран, паприка, сіль та інші трави)

Оливкова олія

Готуємо покроково:

Заливаємо морепродукти водою і ставимо на вогонь. Найкраще для паельї підійдуть мідії в мушлях. Варитися їм не потрібно – доводимо до кипіння і вимикаємо. Тим часом нарізаємо кубиками цибулю та перець і висипаємо на розігріту пательню з оливковою олією. Додаємо шафран та часник із травами. Перемішуємо і виливаємо на пательню томатну пасту. Виймаємо мідії з води і даємо вистигнути. Відвар з морепродуктів не виливаємо – він знадобиться надалі в приготуванні паельї. Додаємо у пательню з овочами м’ясо. Завдяки йому паелья вийде ситнішою. Можна використовувати свинину, телятину та відварене ягня. Попередньо м’ясо потрібно промити та нарізати. Висипаємо рис. Рекомендуємо попередньо його промити, а от відварювати не потрібно. Додайте рис із розрахунку на кількість людей, які пригощатимуться стравою, – один черпак на одну порцію. Настала черга відвару з морепродуктів. Попередньо його можна трохи розбавити водою. Виливаємо все в пательню з розрахунку один черпак рису на три черпаки бульйону. Все ретельно перемішуємо. Даємо паельї приготуватися 20 хвилин: 12 – на великому вогні і ще вісім – на маленькому під кришкою. Тим часом чистимо мідії від мушель і додаємо до страви. Можна посолити за смаком. Але будьте уважні, відвар з морепродуктів може бути вже солоним. Не переборщіть. Коли страва приготується, подавати її слід у пательні, як це роблять в Іспанії.

Смачного!

Фото: iStock

Читай також:

Олександр Педан знімає соціальний проект про переселенців

З Днем батька! Притула, Педан, Шабанов та Кензов тануть біля своїх діточок (Сімейні фото)