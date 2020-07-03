Паелья з м’ясом та морепродуктами. Рецепт від Олександра Педана
Ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповів, як приготувати традиційну іспанську страву
Справжню паелью Олександр Педан навчився готувати, мандруючи Іспанією. До того його спроби закінчувалися невдачами. І лише після знайомства з місцевим шеф-кухарем Хав’єром, який поділився секретом приготування цієї традиційної іспанської страви, у ведучого Нового каналу все вийшло. І зараз він готовий поділитися рецептом із вами!
Як приготувати паелью з м’ясом та морепродуктами: рецепт
Складники:
- Морепродукти
- М’ясо (свинина, телятина тощо)
- Рис
- Солодкий перець
- Цибуля
- Приправи (шафран, паприка, сіль та інші трави)
- Оливкова олія
Готуємо покроково:
- Заливаємо морепродукти водою і ставимо на вогонь. Найкраще для паельї підійдуть мідії в мушлях. Варитися їм не потрібно – доводимо до кипіння і вимикаємо.
- Тим часом нарізаємо кубиками цибулю та перець і висипаємо на розігріту пательню з оливковою олією.
- Додаємо шафран та часник із травами. Перемішуємо і виливаємо на пательню томатну пасту.
- Виймаємо мідії з води і даємо вистигнути. Відвар з морепродуктів не виливаємо – він знадобиться надалі в приготуванні паельї.
- Додаємо у пательню з овочами м’ясо. Завдяки йому паелья вийде ситнішою. Можна використовувати свинину, телятину та відварене ягня. Попередньо м’ясо потрібно промити та нарізати.
- Висипаємо рис. Рекомендуємо попередньо його промити, а от відварювати не потрібно. Додайте рис із розрахунку на кількість людей, які пригощатимуться стравою, – один черпак на одну порцію.
- Настала черга відвару з морепродуктів. Попередньо його можна трохи розбавити водою. Виливаємо все в пательню з розрахунку один черпак рису на три черпаки бульйону. Все ретельно перемішуємо.
- Даємо паельї приготуватися 20 хвилин: 12 – на великому вогні і ще вісім – на маленькому під кришкою.
- Тим часом чистимо мідії від мушель і додаємо до страви. Можна посолити за смаком. Але будьте уважні, відвар з морепродуктів може бути вже солоним. Не переборщіть.
- Коли страва приготується, подавати її слід у пательні, як це роблять в Іспанії.
Смачного!
Фото: iStock
Читай також:
Олександр Педан знімає соціальний проект про переселенців
З Днем батька! Притула, Педан, Шабанов та Кензов тануть біля своїх діточок (Сімейні фото)