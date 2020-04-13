Insta-день з Олександром Педаном: ТОП-3 лайфхаки насиченого дня на самоізоляції

Ведучий проекту «Екси» віртуально провів день з Instagram-підписниками Нового каналу. Він «запросив» усіх на дачу й показав, чим наповнює день на карантині.

Олександр Педан – людина-дія. Активність у нього в крові: екстремальний спорт, поїздки, зйомки, запис влогів, розвиток спортивного руху JuniorZ… Та самоізоляція кардинально все змінила. Чим ведучий наповнює день, щоб виплеснути всю свою енергію?

Лайфхак №1: спорт

Фізичні навантаження – обов’язкові в списку справ. Щоранку 10-20 хвилин Педан приділяє спорту. Навіть на дачі.

– Я під час карантину став робити зарядку щодня. До речі, якщо ви 30 днів постійно щось робите, то формується звичка. Якраз маємо час спробувати, – сказав ведучий.

Комплекс вправ на день від Олександра Педана:

Віджимання – 30 разів,

Прес – 30 разів,

Качаємо спину – 30 разів,

Присідання – 30 разів,

Планка – 1,5 хвилини з підняттям рук і ніг по 10 секунд.

Лайфхак №2: приділяти час дітям і прищеплювати їм корисні звички

Олександр обожнює проводити час із дітьми – Лерою і Марком. Поки донька опановувала новий макіяж, Педан вчив трирічного сина чистити зуби.

– Чистимо зуби, щоб були не жовті…

– … а білі! – закінчив Марик речення за татом.

А потім хлопці пішли на справжній пацанячих промисел – ловити жаб. І навіть зловили одну.

А далі прогулянка на човнику та гра в петанк. Спільне проведення часу, розмови, обмін мріями й думками – найкращий спосіб налагодити з дітьми дружні стосунки на карантині.

Лайфхак №3: правильне харчування

Ведучий «Ексів» обожнює готувати. Сніданок сім’ї на дачі він зробив особисто.

– Я люблю яєчню, Лера – смажені яйця, у Марика – каша, – продемонстрував Саша страви у сторіз.

А ввечері поділився рецептом смачного баклажана на грилі:

– Сашка – кулінар. Я готую курочку на вогні, картоплю і… мій лайфхак – баклажани. Просто кидаю їх на вугілля, і вони самі доходять, – розповів ведучий. – Далі розрізаю, знімаю шкірку, додаю трохи олії та солі. Просто бомба! Смачного.

Зірковий карантин – такий самий, як і у глядачів. Дотримуйтесь правил Педана, плануйте свій день, і тоді самоізоляція не буде схожа на День бабака.

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