Как прокачать свой TikTok и YouTube-канал? Что делать, чтобы стать суперпопулярной ведущей? Сейчас вы все узнаете из первых уст! Александр Педан и Маша Ефросинина поделились личными историями из жизни с Марго Лапиной, digital-ведущей проекта «Дети против звезд» (Новый канал).

Они рассказали не только профессиональные, но и личные секретики. Что делает Маша Ефросинина, когда остается дома одна? Чему пыталась научить Педана его дочь, но потом махнула на затею рукой? Почему у Маши так подвешен язык, и при чем тут травма на качелях? Как снять классное видео, если нет штатива для телефона?

За кулисами проекта Марго также познакомилась с актрисой Dizel Studio Викторией Булитко и забросала ее личными вопросами.

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