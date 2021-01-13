Карате, скіпінг, каучук, фехтування на шаблях, бадмінтон... У цьому топі ви побачите неймовірних дітей – учасників 2 сезону шоу «Діти проти зірок» (Новий канал), які змагаються проти селебрітіз!

Костя Панасенко (11 років) професійно займається карате і вже може похвалитися більш ніж 100 медалями. Він б'є ногою з розвороту на висоту 1 метр 70 сантиметрів. Його суперник – Артем Пивоваров!

Катя Недопака у свої 12 років вже є переможницею Всеукраїнського турніру найсильніших з фехтування на шаблях. З дівчинкою змагався Амадор Лопес, який професійно займався цим видом спорту.

Уляна Мельник (12 років) – володарка гран-прі циркового фестивалю під патронатом ЮНЕСКО в Греції. Вона вміє так вигинатися, що може лускати повітряні кульки прогином спини. На її рахунку понад 150 медалей і 100 кубків. Її суперник у шоу – танцівниця Яна Заєць.

Денис Мальнєв у свої 11 років отримав другий дорослий розряд з бадмінтону і може похвалитися 10-ма золотими медалями. Проти нього виступив Влад Яма.

Дев'ятирічний Володимир Головін вже кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики. Він тренується по вісім годин шість днів на тиждень. А в шоу змагався в майстерності з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим.

Ксюша Наумова (11 років) обожнює скіпінг – трюки на скакалці. Вона може стрибати через неї понад 300 разів без зупинки. Свою майстерність у цьому раунді показав співак, а в минулому боксер IVAN NAVI.

Приємного перегляду!

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