Каратэ, скипинг, каучук, фехтование на саблях, бадминтон… В этом топе вы увидите невероятных детей – участников 2 сезона шоу «Дети против звезд» (Новый канал), которые соревнуются против селебритиз!

Костя Панасенко (11 лет) профессионально занимается каратэ и уже может похвастаться более чем 100 медалями. Он бьет ногой с разворота на высоту 1 метр 70 сантиметров. Его противник – Артем Пивоваров!

Катя Недопака в свои 12 лет уже является победительницей Всеукраинского турнира самых сильных по фехтованию на саблях. С девочкой сразился Амадор Лопес, который профессионально занимался этим видом спорта.

Ульяна Мельник (12 лет) – обладательница гран-при циркового фестиваля под патронатом ЮНЕСКО в Греции. Она умеет так выгибаться, что может лопать воздушные шарики прогибом спины. На ее счету более 150 медалей и 100 кубков. Ее соперник в шоу – танцовщица Яна Заец.

Денис Мальнев в свои 11 лет получил второй взрослый разряд по бадминтону и может похвастаться 10-ю золотыми медалями. Против него выступил Влад Яма.

Девятилетний Владимир Головин уже кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Он тренируется по восемь часов шесть дней в неделю. А в шоу сразился в мастерстве с олимпийским чемпионом Олегом Верняевым.

Ксюша Наумова (11 лет) обожает скипинг – трюки на скакалке. Она может прыгать через нее более 300 раз без остановки. Свое мастерство в этом раунде показал певец, а в прошлом боксер IVAN NAVI.

Приятного просмотра!

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