Їсть піцу руками: Катерина Кухар здивувала поведінкою вдома

Балерина розповіла, як дотримується етикету за столом

На сцені вона – ніжна та граціозна. На екрані – сувора суддя. А яка прима-балерина в побуті, коли вона не перебуває під прицілом телекамер чи пильним поглядом театральних глядачів? Це Новий канал дізнався у Катерини Кухар за лаштунками шоу «Діти проти зірок».

– Удома можу вдягнути спортивний костюм, залізти на диван і сидіти в позі лотоса, – зізнається балерина. – Якщо ми їмо піцу не в ресторані, можемо дозволити собі робити це руками. Курочку теж їмо без ножа і виделки. Як то кажуть: «Птицю й молодицю беруть руками» (сміється). Вдома я не дуже строга щодо етикету. Та й у мене немає всіх столових приборів, хоча ножик для устриць з Франції собі привезла.

До речі, саме там балерина вивчала етикет. Тепер правил поведінки за столом вона навчає своїх дітей.

– Вони знають, що під час їжі на столі за жодних умов не має лежати телефон, – каже Катерина. – Нещодавно розповідала донці про мову приборів і серветок. Адже вона вже починає ходити з нами в ресторани. Розуміє, що там смачно і красиво годують. У закладі вона відразу перетворюється на маленьку леді. У ній є вишуканість. І мені це дуже імпонує.

Показати всі знання етикету балерина зможе в батлі проти 9-річної Люби Глумової. Дівчинка знає 55 столових приборів і навіть у шкільній їдальні дотримується суворих правил поведінки. Чи вийде в Катерини Кухар обіграти юну леді – дізнаєтеся у шоу «Діти проти зірок» у середу о 19:00 на Новому каналі.

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