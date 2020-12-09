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Дмитро Танкович розказав, що його просили не приходити на хор та оркестр

Дмитро Танкович розказав, що його просили не приходити на хор та оркестр

«Щипав себе за сідниці, щоб не приходити на уроки»: вчителька  телеведучого – про його навчання

Під час шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) учасники не лише демонструють свої здібності, а й заявляють про здобутки. Так, гуморист і телеведучий Дмитро Танкович розказав, яких успіхів він досягнув в музиці та спорті.

– Чотири роки я навчався у музичній школі за класом акордеону, – каже телеведучий. – Але потім мене попросили більше не приходити на заняття (усміхається). А ще двічі був на уроці співів, звідки мене теж попросили вийти. Відмітився я і в оркестрі. Спочатку грав на акордеоні, а потім дали у руки трикутник. Здається, що й там щось запоров, бо більше мене не залучали до гри (усміхається).

Дмитро Танкович розказав, що його просили не приходити на хор та оркестр

А от  за навчання у загальноосвітній школі Дмитро отримав срібну медаль.

– Не дотягнув до золотої через єдину четвірку з англійської, – каже гуморист. – Зате після закінчення школи вчителька ще довго розповідала про мене молодшим класам. Цитую її: «Був такий Дімочка Танкович, який щипав себе за сідниці, щоб не приходити на мої уроки». До чого вона їм це казала, не знаю. Зате під час іспиту в університет мої знання з англійської оцінили на чотири з плюсом. Уявляєте, більше ніж у школі. Ось цим я пишаюся!

За словами Дмитра, в школі він був одним із кращих учнів з програмування.

– Навіть брав участь в обласних олімпіадах, – каже телеведучий. – Міг легко вступити на математичний факультет. А ще я займався тхеквондо, плаванням та грав у шкільному театрі.

Сьогодні в шоу «Діти проти зірок» Дмитро позмагається з 14-річним Артемом Соколовим. Хлопці продемонструють правильність та вправність виконання трюків з гольфу. Так, Танкович ще вміє грати у гольф. Тож вмикайте Новий канал сьогодні о 19:00 та дивіться запеклий двобій!

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