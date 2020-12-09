Дмитро Танкович розказав, що його просили не приходити на хор та оркестр

«Щипав себе за сідниці, щоб не приходити на уроки»: вчителька телеведучого – про його навчання

Під час шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) учасники не лише демонструють свої здібності, а й заявляють про здобутки. Так, гуморист і телеведучий Дмитро Танкович розказав, яких успіхів він досягнув в музиці та спорті.

– Чотири роки я навчався у музичній школі за класом акордеону, – каже телеведучий. – Але потім мене попросили більше не приходити на заняття (усміхається). А ще двічі був на уроці співів, звідки мене теж попросили вийти. Відмітився я і в оркестрі. Спочатку грав на акордеоні, а потім дали у руки трикутник. Здається, що й там щось запоров, бо більше мене не залучали до гри (усміхається).

А от за навчання у загальноосвітній школі Дмитро отримав срібну медаль.

– Не дотягнув до золотої через єдину четвірку з англійської, – каже гуморист. – Зате після закінчення школи вчителька ще довго розповідала про мене молодшим класам. Цитую її: «Був такий Дімочка Танкович, який щипав себе за сідниці, щоб не приходити на мої уроки». До чого вона їм це казала, не знаю. Зате під час іспиту в університет мої знання з англійської оцінили на чотири з плюсом. Уявляєте, більше ніж у школі. Ось цим я пишаюся!

За словами Дмитра, в школі він був одним із кращих учнів з програмування.

– Навіть брав участь в обласних олімпіадах, – каже телеведучий. – Міг легко вступити на математичний факультет. А ще я займався тхеквондо, плаванням та грав у шкільному театрі.

Сьогодні в шоу «Діти проти зірок» Дмитро позмагається з 14-річним Артемом Соколовим. Хлопці продемонструють правильність та вправність виконання трюків з гольфу. Так, Танкович ще вміє грати у гольф. Тож вмикайте Новий канал сьогодні о 19:00 та дивіться запеклий двобій!

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