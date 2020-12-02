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«Великі плани на китайський ринок»: TAYANNA – про творчість за кордоном

TAYANNA розповіла про творчість за кордоном

Артистка розповіла, навіщо вона почала вивчати китайську

Нещодавно українська співачка TAYANNA записала пісню китайською. Написати композицію їй допоміг співак Сюй Чуань Юн. А ще дівчина зізналася, що вже кілька місяців опановує східну мову. Тепер у її планах – вивчення історії та культури країни.

– Під час карантину в мене знайшовся час для цього захоплення, – каже співачка. – До речі, я ще непогано володію англійською, польською та німецькою мовами.

TAYANNA розповіла про творчість за кордоном

У шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) TAYANNA зійшлася у батлі з 11-річною Кароліною Лавриненко, щоб продемонструвати, як вона знається на ієрогліфах.

– Суперниця в мене дуже сильна, – каже співачка. – Адже дівчинка навчається у школі східних мов та на сьогодні знає близько 1000 ієрогліфів. Я ж лише початківець у цій справі. Щоправда, у мене великі плани щодо «захоплення» китайського ринку (усміхається). Планую писати пісні для східних виконавців.

Чи зуміє TAYANNA здобути перемогу у батлі? Вмикайте шоу «Діти проти зірок» сьогодні о 19:00 на Новому каналі. А ще ви зможете побачити круті таланти інших зірок – телеведучого Олександра Педана та актора Романа Міщерякова.

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