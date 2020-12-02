TAYANNA розповіла про творчість за кордоном

Артистка розповіла, навіщо вона почала вивчати китайську

Нещодавно українська співачка TAYANNA записала пісню китайською. Написати композицію їй допоміг співак Сюй Чуань Юн. А ще дівчина зізналася, що вже кілька місяців опановує східну мову. Тепер у її планах – вивчення історії та культури країни.

– Під час карантину в мене знайшовся час для цього захоплення, – каже співачка. – До речі, я ще непогано володію англійською, польською та німецькою мовами.

У шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) TAYANNA зійшлася у батлі з 11-річною Кароліною Лавриненко, щоб продемонструвати, як вона знається на ієрогліфах.

– Суперниця в мене дуже сильна, – каже співачка. – Адже дівчинка навчається у школі східних мов та на сьогодні знає близько 1000 ієрогліфів. Я ж лише початківець у цій справі. Щоправда, у мене великі плани щодо «захоплення» китайського ринку (усміхається). Планую писати пісні для східних виконавців.

Чи зуміє TAYANNA здобути перемогу у батлі? Вмикайте шоу «Діти проти зірок» сьогодні о 19:00 на Новому каналі. А ще ви зможете побачити круті таланти інших зірок – телеведучого Олександра Педана та актора Романа Міщерякова.

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