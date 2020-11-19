У шоу Діти проти зірок прийшов оригаміст-рекордсмен

У семирічному віці Талас Белей попав у Книгу рекордів України як наймолодший вчитель оригамі в країні

Юні учасники шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) – усі як на підбір. Вони знають і вміють робити такі речі, що у відомих учасників шоу дух перехоплює. Хтось крутить сальто, хтось куховарить, а Тарас Белей складає фігурки з паперу. Мистецтвом оригамі він захопився в чотири роки, коли сусід подарував йому книжку з оригамі. Зараз хлопчику дев’ять, і на своїх виробах він уже заробляє. Тарас проводить живі майстер-класи для дітей та заняття в YouTube, а також продає свої фігурки через Instagram.

– Цього тижня Тарас продав свій перший виріб за кордон, – розповідає тато хлопчика Богдан Белей. – Покупець з Індії скинув нам модель. Яка її функція, нам не зрозуміло. Думаємо, замовник – його фанат. Адже сама модель в рази дешевша за доставку.

За підрахунками тата, за весь час, що Тарас займається оригамі, він заробив близько 25 тисяч гривень. Якось хлопчик виготовив на замовлення 200 фігурок і отримав тисячу грн. А ще завдяки своєму хобі він безкоштовно відвідав Болгарію. Нині юний оригаміст може зробити 300 різних фігурок з паперу.

– У класі я роблю для себе оригамки, а потім дарую друзям, – каже Тарас. – Оригамі – чудове захоплення. Воно розвиває моторику рук, пам’ять. Завдяки ньому можна ставити рекорди.

Поки що у хлопчика є Національний рекорд. Але він мріє підкорити вищі вершини – представляти Україну на міжнародній арені з мистецтва оригамі та записати своє ім’я в Книгу рекордів Гіннесса.

Ще більше талановитих учасників можна побачити щосереди о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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