Вікторія Булітко – про вибір професії: «Хотіла стати дальнобійницею»

Зірка «Дизель Студіо» мріяла про кар’єру шофера

Хто з дівчат не хоче стати актрисою чи співачкою? Поправляючи бантик на дитячому святі, вони уявляють, як будуть викликати овації на великій сцені. А ось актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко розглядала зовсім інші професії. Вона мріяла їздити країною не з гастролями, а за кермом фури. Про це дівчина розповіла за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Машини мені подобалися з дитинства. Любила спостерігати, як тато і дідусь водять, – згадує вона. – Завжди хотілося теж їздити за кермом. Коли вибирала професію, думала стати водієм тролейбуса чи трамвая, бо там мене не захитувало. І всерйоз розглядала варіант стати дальнобійницею. Тому що дуже подобалося їздити на далекі відстані.

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Опановувати майстерність водія актриса почала, коли ще ногами не діставала до педалей.

– Вперше сіла за кермо приблизно в 10 років. Водила на колінах у дідуся. Навчалася кермувати на його «Запорожці», – усміхається Віка. – Коли в тата з’явилася «Таврія», вчилася їздити нею. Але ми завжди тренувалися в безлюдних і безпечних місцях.

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Свою любов до машин актриса продемонструє в шоу «Діти проти зірок». Вона спробує прикрутити колесо й розібратися з запалюванням автомобіля. Чи вийде в неї обіграти маленького автомеханіка – дивіться у середу о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.