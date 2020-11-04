На шоу «Діти проти зірок» прийшов онук Захара Беркута

Хлопчик у два роки співав гімн України, а нині йому пропонують спробувати себе в якості екскурсовода

У шоу «Діти проти зірок» Новий канал показує таких талановитих дітей, що часто неможливо повірити в те, наскільки вони обдаровані. У свої роки вони вміють робити та знають такі речі, про які дорослим годі й мріяти. От ви знали у 8 років усю історію України до 11 класу? Напевно, ні. А Михайло Корженівський знає. Та так досконало, що вже може заробляти на цьому.

– Нещодавно йому запропонували провести екскурсію в Музеї становлення української нації, коли почули, як він доповнює і виправляє екскурсовода, – розповідає мама хлопчика Оксана Підопригора. – Але Михайлик ще думає щодо цієї пропозиції.

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Хлопчик ніби народився з душею козака. Коли був малим, батьки помітили, що він краще засинає під народні пісні. У два роки вже співав гімн України, у три – вперше потрапив в історичний музей. Зали, де були виставлені експонати козацької доби, обійшов п’ять разів! На той час він вже знав близько сотні козацьких та народних пісень, а у чотири роки Михайлик дослівно переказував фільми «Пропала грамота» і «Тарас Бульба». У шість – став онуком Захара Беркута, знявшись в однойменному фільмі з голлівудськими акторами. Нині хлопчик змагатиметься з актором «Вар’яти-шоу» Володимиром Жоглом у батлі з історії України.

– До проекту я не був знайомий із моїм суперником, – каже Володимир. – Але знаю, що в нього світла голова й максимально обширні знання з історії. Мені буде важко в цьому батлі.

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У майбутньому Михайлик планує стати актором та музикантом… і мати 12 дітей.

– Хочу, щоб усі сини мали свій хутір, фермерське господарство чи якесь виробництво в селі, – мріє Михайлик. – Кожен з них започаткує щось своє, у кожного буде велика родина, ось так і відродиться козацький рід.

Нехай мрії хлопчика здійсняться! А які ще таланти покажуть інші юні учасники – дивіться щосереди о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.