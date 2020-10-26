Ірина Сопонару розповіла про «величезну пляму на своїй репутації»

У чому зізналася актриса за лаштунками гри «Діти проти зірок» (Новий канал)?

У середу буде особливий ефір ігрового шоу «Діти проти зірок». Творці проекту підготували великий сюрприз для глядачів, створивши особливий містичний випуск, присвячений прийдешньому Гелловіну. У зірковій команді з ведучим Олегом Кензовим і DJ NANA зіграє харизматична актриса, улюблениця глядачів Ірина Сопонару. У перервах між зйомками Ірина розповіла, що була дуже скромною дитиною, навіть трохи занудою. У що не дуже віриться, коли вона виходить на сцену в гумористичних номерах.

Одним із найбільш її страхів була картина, коли батьки червоніють за неї в школі. І це якось сталося:

– Я була доволі слухняною дитиною. Навіть якоюсь мірою занудою (сміється). Пам’ятаю, якось сталося найстрашніше. Моїх батьків викликали в школу. Це була величезна пляма на моїй репутації, – розповіла актриса. – А все через те, що я кинула рюкзак свого однокласника в унітаз. У нас була якась чергова війна між хлопчиками й дівчатками. І ми тоді подумали, що це хороша ідея. Я вже не згадаю, чому так вчинила. Але, швидше за все, він заслужив.

Відтоді скромність і сором’язливість Ірини випарувалися. Адже в індивідуальному конкурсі азарт цілковито захопив дівчину, і вона навіть забула, що змагається з дитиною.

Не пропустіть неймовірний випуск «Діти проти зірок» у середу о 19:00 на Новому каналі.

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