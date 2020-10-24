Оля Полякова підмовила весь клас на крадіжку

Головна блондинка України за лаштунками «Діти проти зірок» розповіла, як зривала уроки у школі

Битва талантів дітей та зірок на Новому каналі запам’ятовується не лише яскравими ефірами та вражаючими індивідуальними батлами, а й секретами, які селебритіз розповідають за лаштунками.

Атмосфера на знімальному майданчику сприяє ностальгії та спогадам про дитинство. Так, Оля Полякова, яку в шоубізі знають як співачку з норовом, за лаштунками згадала, як розважалася у школі.

Вона грала по-крупному – підмовляла однокласників на крадіжу:

– Колись я підмовила весь свій клас піти на пошту, – згадала Полякова. – Туди завезли бокси, де було дуже багато маленьких ключиків. І я підбила всіх вирушити туди і вкрасти їх (сміється).

Витівка вдалася, і у Оля роздобула те, чого так хотіла. Проте це не єдиний секретик, який співачка розповіла за лаштунками. Дізнайтеся більше невідомих раніше фактів про Королеву Ночі, переглянувши гру «Було – не було».

Не пропустіть нові випуски «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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