Оля Полякова: «Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все»

Співачка зізналася, що в дитинстві любила в’язати та вишивати

Покоління Z – саме так називають сучасних дітей. Вони вже з пелюшок опановують цифровий світ. Не ставлять запитань дорослим, а гуглять. «Z-ти» не завжди здатні зрозуміти, чому вони повинні сидіти у школі певний час, і хто сказав, що математика має бути після фізкультури. А ще ці діти вражають своїми неординарними захопленнями, які демонструють у шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). За лаштунками проекту співачка Оля Полякова зізналася, що у віці її суперників в неї були кардинально інші хобі.

– У мене багато часу забирала музика, – каже співачка. – Інколи здавалося, що займаюся нею цілодобово. Але я намагалася знаходити можливість, щоб повишивати хрестиком, пов’язати гачком серветки, а спицями – шкарпетки. А ще займалася фігурним катанням.

За словами Олі, вона й зараз старається знаходити час для улюблених занять. Уявіть, після кількагодинного концерту співачка любить куховарити. І готує не щось нашвидкуруч, а страви з кількома технологічними процесами.

– Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все, – з усмішкою каже Оля. – До речі, я ніколи не готую за рецептом і не зважую інгредієнти. Адже справжній кухар має творити.

Сьогодні о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі Оля Полякова демонструватиме свої кулінарні здібності. Співачка разом із суперником Севастьяном Фаге готуватимуть французький десерт. Цікаво, хто переможе в батлі?

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