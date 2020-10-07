Юлія Саніна розкрила райдер The Hardkiss

Що вимагає колектив у організаторів виступів?

Про райдери відомих виконавців ходять легенди. Які лишень умови не виставляють артисти до організаторів концертів. Колишній «бітл» Пол Маккартні просить композиції квітів, де обов’язково мають бути лілії сорту «Касабланка». Мадонна – нове брендове сидіння для унітазу в кожен номер, де вона зупиняється. Адель потрібні шість металевих чайних ложечок. А Дженніфер Лопес не може виступати без мінеральної води однієї відомої марки. У групи The Hardkiss теж є вимоги до організаторів виступів. Ними Юлія Саніна поділилася на зйомках шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– До райдеру ми вписуємо хумус з овочами. Також просимо приносити в гримерку сухофрукти, – зізнається фронтвумен. – Просто концерти закінчуються пізно, і нам потрібна легка їжа, щоб перекусити. Якщо чесно, в нашому райдері більше технічних нюансів, ніж побутових. Наприклад, раніше ми не дозволяли знімати на саундчеку. Зараз теж не любимо, коли хтось присутній на репетиції, для нас це інтимний процес. Просимо організаторів, щоб перед виходом групи на сцену в залі було темно й тихо, щоб ми не виходили під чиюсь музику, і щоб нас довго не представляли, перераховуючи всі регалії.

До речі, почути унікальний голос фронтвумен групи The Hardkiss можна буде не лише на концерті. Але й сьогодні о 19:00 на Новому каналі під час прем’єри шоу «Діти проти зірок». Юлія Саніна змагатиметься з 9-річною дівчинкою в індивідуальному батлі з вокалу. Буде неймовірно!

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