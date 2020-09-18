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Юлія Саніна зізналася, чи карає сина

Фронтвумен The Hardkiss розповіла, якими методами виховує дитину

Епатажна на сцені Юля Саніна перетворюється на ніжну й тендітну матусю, щойно переступає поріг дому. Після концертів на неї чекає найбільший фанат в її житті – чотирирічний син Даня. Хлопчик росте досить енергійним, тому не завжди слухається батьків. Наскільки суворою мамою є Юля Саніна, вона розповіла за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

– Поки що є моменти, коли Даня не відчуває грані, – зізнається фронтвумен. – Він геть незакомплексована дитина. Іноді може сказати людині те, що думає про неї, просто в обличчя. І це не завжди приємно. Ми його не сваримо, не караємо. Радше, виховуємо. Пояснюємо, що треба думати, кому і що ти говориш, бо слова можуть образити. Також син поки що не розуміє сімейної ієрархії. Вважає, що хто першим почав говорити, той і має продовжувати бесіду за будь-яких умов. А те, що батьки зараз щось важливе обговорюють, його не бентежить. Усі мають замовкнути і слухати. З цим ми також працюємо, пояснюючи, що батьки – головні.

Характер хлопчика, вважає Юля, сформувався під пісні їхнього гурту.

– До сьомого місяця вагітності я гастролювала з The Hardkiss, і його активність списую на те, що він драйвував у мене в животі, – усміхається вона. – Даня – дуже класний і позитивний хлопчик, але дуже енергійний.

У шоу «Діти проти зірок» Юля змагатиметься з обдарованою дівчинкою. Який талант вона покаже – дивіться з 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.

Сімейні фото – @the_hardkiss

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