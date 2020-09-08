Секрет розкрито: ось хто голос Мегамозку

Під час зйомок шоу «Діти проти зірок» Міла Єремєєва не давала спуску Сергію Притулі

Строгий і справедливий Мегамозок у першому сезоні шоу «Діти проти зірок» наробив багато галасу. Він наводив страх на учасників шоу. Яким буде вердикт цього разу? Глядачі намагалися вгадати, хто ховається за маскою. У другому сезоні, з появою нового Мегамозгу-жінки, команда шоу вирішила розкрити інтригу.

– Мегамозок – це не просто чужорідна матерія, – розповідає керівник проекту Максим Пастухов. – Це штучний інтелект із жіночими рисами, який вступає в гендерний конфлікт із ведучим. Мегамозок постійно підколювала Сергія Притулу. Вона провокувала його на емоції і намагалася вивести на цікаві розмови. На зйомках нового сезону ведучому було несолодко коментувати конкурси.

Озвучувати рішення штучного інтелекту довірили теле- та радіоведучій, зірці каналу М1 Мілі Єремєєвій.

– Колись мав настати момент, щоб заговорила жінка, – радіє Міла. – В усіх шоу, якщо ви помічали, судять чоловіки. Як я стала Мегамозком? Просто відчула, що Притула потребує моєї допомоги та уваги. Оскільки я працюю на музичному каналі, дуже добре знаю зірок. Та й з дітьми легко знаходжу спільну мову. У цьому шоу вони мене не бачать. А коли зустрічали за лаштунками, навіть не здогадувалися, що це я їм казала: «Ви виграєте чи ви програєте».

Наскільки суворою і справедливою буде Мегамозок-жінка – дізнаєтеся з 7 жовтня о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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